ATP München: (Auch) Für Dominic Thiem könnte ab Mittwoch die Sonne scheinen

Dominic Thiem hat mit seiner Vorbereitung auf das ATP-Tour-250-Turnier in München beim MTTC Iphitos bereits vor Ort begonnen. Die Auslosung hat es mit der österreichischen Nummer eins ganz gut gemeint.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.04.2023, 18:13 Uhr

© privat/tennisnet Dominic Thiem hat am Samstag einige Fans glücklich gemacht

Von Jens Huiber aus München

Für die charmante, von Eurosport-Moderatorin Birgit Nössing angeführte Reisegruppe aus Südtirol hatte sich der Besuch beim MTTC Iphitos schon kurz nach Samstagmittag gelohnt: Ein gemeinsames Foto mit Dominic Thiem nach dessen Training - was kann da für tennisbegeisterte Frauen im besten Alter noch kommen? Aber auch die Südtirolerin als solche weiß: Es gibt kein schlechtes Wetter. Nur schlechte Kleidung.

Denn das wird das große Thema werden in den kommenden Tagen hier in München. Bruder und Manager Moritz Thiem ist bestens vorbereitet in die bayerische Landeshauptstadt gekommen, nämlich mit einer Mütze. Auch Dominics Freundin Lili hat ihre Sommerkleider - wenn überhaupt - im Hotel verstaut. Nun war die Traditionsveranstaltung in München seit jeher einer interessanten Terminkonstellation ausgeliefert - denn Ende April wird in der näheren Umgebung kaum irgendwo schon im Freuen gespielt. Durch das neue Austragungsdatum, bedingt durch die Verlängerung der 1000er in Madrid und Rom, sind die Herausforderungen nicht geringer geworden.

Immerhin: Ab Mitte der Woche gibt es Anlass zu Optimismus und also Sonnenschein.

Dominic Thiem mit ordentlichem Los

Von dem dann auch Dominic Thiem profitieren könnte. Denn die Auslosung ist für den Niederösterreicher nicht gerade unfreundlich ausgefallen. Es geht los gegen Constant Lestienne, der in den ATP-Charts zwar etwa 40 Positionen vor Thiem liegt, der aber sehr wohl in der Reichweite des US-Open-Champions von 2020 liegt. Zumal, wenn Dominic Thiem an seine guten Vorstellungen in Monte-Carlo gegen Richard Gasquet und, ja auch, Holger Rune anschließen kann.

Apropos: Der Däne führt das Tableau der BMW Open 2023 an, vor Jahresfrist hat ihm Turnierdirektor Patrik Kühnen noch mit einer Wildcard aushelfen müssen. Diese „Investition“ hat sich bezahlt gemacht, schließlich hätte Rune in der kommenden Woche ja auch in Barcelona an den Start gehen können.

Ankunftsdatum von Zverev noch ungewiss

Klar ist dagegen seit Monaten, dass Alexander Zverev wieder in München aufschlagen wird. Wann genau die deutsche Nummer eins beim Iphitos eintrifft, darüber wollte Bruder Mischa am Freitag noch keine Auskunft geben. Das hänge - wie so vieles - vom Wetter und also von den Trainingsbedingungen ab.

Wenn Zverev dann aber auf der Anlage ist, sind definitiv Trainingseinheiten mit Dominic Thiem zu erwarten. Denn im Gegensatz zu Danill Medvedev, wo der Beziehungsstatus seit den Vorkommnissen in Monte-Carlo bestenfalls unklar ist, verbindet Thiem und Zverev eine stabile Freundschaft. Bei jedem Wetter.

Hier das Einzel-Tableau in München

