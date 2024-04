ATP München: Dominic Thiem im zweiten Match auf Center Court

Erster Tag bei den BMW Open 2024 - und neben Dominic Thiem sind auch zwei junge Lokalmatadore im Einzel im Einsatz.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.04.2024, 17:50 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem beim Training in München

Von Dominic Thiem weiß man ja, dass er eine ehrliche Haut ist. Und dass er sich Matchverläufe Punkt für Punkt merken kann. Und hätte man nun Thiem beim Pressetermin am Sonntag gefragt, was er denn über seinen Erstrunden-Gegner Alejandro Moro Canas wisse, hätte man sicherlich eine ehrliche, vielleicht sogar bewusstseinserweiternde Antwort bekommen. Alleine: Zum Zeitpunkt der Presserunde stand diese Paarung noch nicht fest. Fix ist nur: Auf der ATP-Tour sind sich Thiem und Moro Canas noch nie begegnet.

Das wird nun am Montag nachgeholt, in der zweiten Begegnung nach 11 Uhr. was nicht heißt, dass Dominic Thiem zwingend gegen 13 Uhr auf den Center Court darf. Das herrliche Frühsommerwetter soll sich ja aus München verabschieden, für heute sind Niederschläge angesagt. Alejandro Moro Canas wird in den ATP-Charts jedenfalls als Nummer 238 geführt. Und hat in München 2024 schon zwei erfolgreiche Wettkampfmatches in den Beinen.

Rehberg und Molleker nach Thiem im Einsatz

Den Auftakt im Einzel-Hauptfeld werden übrigens Jack Draper, in München an Position sechs gesetzt, und Vit Kopriva bestreiten.

Nach Thiem dürfen noch zwei einheimische Nachwuchshoffnungen ihren Auftakt bei den BMW Open begehen. Zunächste einmal Max Rehberg, der auf Alex Michelsen aus den USA trifft. Eine interessante Aufgabe für Rehberg - denn Michaelsen fehlen noch Erfahrungen auf dem roten europäischen Sand. Den Abschluss der Einzel-Partien bestreiten dann Rudi Molleker und Francesco Passaro, der sich wie Alejandro Moro Canas über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hat.

Hier das Einzel-Tableau in München

