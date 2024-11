ATP München: Sinner, Zverev und Fritz geben Zusage für 2025!

Mit Jannik Sinner meldet erstmalig Nr. 1 der Weltrangliste in München. Auch Alexander Zverev und Taylor Fritz sagen zu.

von PM

zuletzt bearbeitet: 18.11.2024, 14:37 Uhr

© ATP Tour Jannik Sinner kommt 2025 nach München

Die BMW Open vermelden die ersten frühzeitigen Zusagen für die erste Ausgabe als ATP 500 Turnier vom 12. – 20. April 2025. Drei Mal absolute Weltspitze, drei Mal Top vier der aktuellen ATP-Rangliste – Jannik Sinner, Alexander Zverev und Taylor Fritz heißen die ersten drei hochkarätigen Starter des traditionsreichen Herrentennisturniers beim MTTC Iphitos.

„Ich freue mich sehr, das erste Mal in München zu spielen. Wir sehen uns alle im April“, so der WeltranglistenersteJannik Sinner. Mit dem 23-jährigen Südtiroler kommt erstmalig in der mehr als 100-jährigen Geschichte des Turniers eine Nummer eins in die bayrische Landeshauptstadt. Eine Platzierung, die ihm in diesem Jahr nicht mehr zu nehmen ist. Gekrönt am gestrigen Sonntag mit dem Triumph bei den ATP Finals in Turin – und das ohne Satzverlust über die gesamte Woche. Zu Buche stehen in diesem Jahr außerdem folgende Titel: Australian Open, US Open, drei Masters 1000 Events und zwei 500er-Turniere. Sinner, der das erfolgreichste Jahr seiner noch jungen Karriere spielt, könnte kaum in besserer Gesellschaft sein.

Zverev zweimaliger Sieger in München

Denn auch Alexander Zverev, aktuelle Nummer zwei der Weltrangliste, wird im kommenden April wieder bei den BMW Open aufschlagen. Eins und zwei, auch das ist eine Premiere in München. Zverev, der das Turnier bereits 2017 und 2018 gewinnen konnte, schaut ebenfalls auf ein sehr starkes Jahr zurück. Darunter die Masters 1000 Titel in Rom und Paris, das dramatische Finale bei den French Open und jüngst das Halbfinale bei den Finals. „Ich kann es kaum erwarten, die deutschen Fans wiederzusehen und freue mich sehr, nach München zurückzukommen für die erste 500er-Edition. Das wird ein aufregendes neues Kapitel“, so Zverev voller Vorfreude.

Komplettiert wird das spektakuläre Trio durch die neue Nr. 4 der Welt, Taylor Fritz. Seine bisher höchste Platzierung, beinahe gekrönt mit dem Titel bei den ATP Finals, wäre da nicht ein gewisser Jannik Sinner gewesen. Der 27-jährige US-Amerikaner, der in diesem Jahr zwei Turniersiege feiern konnte, stand zudem nicht nur in Turin im Finale, auch in München und bei den US Open spielte er sich bis ins Endspiel. Dort zog er nach einem sensationellen Lauf ebenfalls gegen Sinner den Kürzeren, im Viertelfinale hatte er zuvor Alexander Zverev ausgeschaltet.

Bei den BMW Open 2025 kommt es zum Wiedersehen der drei absoluten Weltklassespieler. Dann auch in neuem 500er-Gewand, mit neuem Center Court und noch mehr Spitzentennis.