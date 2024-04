ATP München: Struff auf Halbfinalkurs - Fortsetzung morgen!

Jan-Lennard Struff ist auf einem guten Weg, als letzter Spieler in das Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in München einzuziehen. Sein Match gegen Félix Auger-Aliassime musste allerdings Mitte des zweiten Satzes unterbrochen werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.04.2024, 19:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Jürgen Hasenkopf Jan-Lennard Struff hat sich eine gute Position erspielt

Beim Stand von 7:5 und 3:1 für Jan-Lennard Struff im letzten Viertelfinale bei den BMW Open in München hatte Supervisor Roland Herfel dann ein Einsehen. Und schickte Struff und Auger-Aliassime in die Kabine. Der Regen war einfach zu stark geworden. Das Match wird am morgigen Samstag fortgesetzt, ermittelt wird der Gegner von Titelverteidiger Holger Rune.

Das zweite Halbfinale in München werden Taylor Fritz und Cristian Garin bestreiten. Fritz gewann gegen Jack Draper im Tiebreak des dritten Satzes, Garin besiegte Alexander Zverev mit 6:4 und 6:4.

Hier das Einzel-Tableau in München