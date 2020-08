ATP New York: Krawietz und Mies stehen im Viertelfinale

Kevin Krawietz und Andreas Mies haben beim ATP-Turnier in New York das Viertelfinale erreicht. Die deutsche Paarung musste gegen Jürgen Melzer/Edouard Roger-Vasselin zwar den ersten Satz im Turnier abgeben, setzten sich aber nach nicht ganz eineinhalb Stunden 3:6, 6:4, 10-4 durch.

Im ersten Satz hatten beide Teams mehrere Breakmöglichkeiten, es war aber Melzer/Roger-Vasselin, die ihre Chance zum 3:1 nutzten. Die weiteren Games gingen an den jeweiligen Aufschläger.

Den zweiten Satz schenkte Melzer mit einem Doppelfehler und einem einfachen Volley-Fehler ins Netz her, er kassierte ein Break zu Null beim Stand von 4:5. Das Champions-Tiebreak spielten die French-Open-Sieger von 2019 von vorne weg, gingen schnell mit drei Mini-Breaks 5-1 in Führung und spielten den Vorsprung trocken nach Hause.

Bereits in Dubai sind sich die beiden Doppel-Paare gegenübergestanden, damals setzte sich Melzer/Roger-Vasselin im Viertelfinale durch. In New York warten nun die Sieger der Partie Jamie Murray/Neal Skupski gegen Nikola Cacic/Dusan Lajovic.