ATP: Noch nicht wettbewerbsfähig - Dominic Thiem will Trainingsblock einschieben

Nach den ernüchternden Ergebnissen der letzten Wochen möchten Dominic Thiem und sein Betreuerstab einen Traingsblock einschieben, um für die kommenden Aufgaben besser gerüstet zu sein.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 28.05.2022, 09:32 Uhr

© GEPA pictures Wie es auf Tourebene für Dominic Thiem weitergeht, bleibt offen

Erst seit zwei Monaten kann Dominic Thiem nach seiner schweren Handgelenksverletzung wirklich wettkampfspezifisch und schmerzfrei trainieren. Zu wenig, um auf Tour-Level wieder mit den Großen mitspielen zu können. Dementsprechend ließen bei den Antritten in Marbella, Belgrad, Estoril, Madrid, Rom, Genf und Paris auch die Ergebnisse auf sich warten. Der Österreicher möchte nun einen intensiven Trainingsblock zwischenschieben, um sich richtig auf Vordermann zu bringen.

Zuletzt hatte es einige kritische Stimmen gegeben, die dem Lichtenwörther mangelnde Bereitschaft attestierten. Im Gespräch mit dem ORF erteilte Trainer-Vater Wolfgang diesen Spekulationen eine Abfuhr: "Er ist am Weg zurück. Ja, ich kann garantieren, dass er motiviert ist, dass er es noch einmal schaffen möchte, Aber die Verletzung war sehr, sehr, sehr schwer."

Antritt beim Challenger in Perugia unsicher

Der Genesungverlauf der im Vorjahr beim Rasenturnier auf Mallorca erlittenen Verletzung entpuppt sich als langwieriger, als es sich der gesamte Betreuerstab und Thiem selbst wohl gewünscht hätten. So bleibt auch der weitere Saison-Fahrplan des Niederösterreichs unklar. "Ich kann es nicht sagen, dauert es drei Wochen, dauert es noch vier Wochen. Faktum ist, wir haben jetzt noch einen Trainingsblock eingeschoben, weil er ja doch erst, nachdem er Corona hatte, wieder zu trainieren begonnen hat. Das sind erst vier oder fünf Wochen - und ich kann nicht in fünf Wochen ein ganzes Jahr aufholen. Das geht nicht", so Wolfgang Thiem weiter.

Ob die usprünglich geplante Teilnahme beim stark besetzten ATP-Challenger-Turnier in Perugia (Italien) auch so stattfinden wird, blieb offen. Offiziell gemeldet ist Thiem erst wieder beim ATP-World-Tour-250-Turnier im schwedischen Bastad (11. - 17. Juli).