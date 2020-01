ATP: Novak Djokovic in Adelaide doch nicht am Start

Novak Djokovic, der mit Serbien im Endspiel des ATP Cups in Sydney steht, hat seinen Start beim ATP-Tour-250-Turnier in Adelaide abgesagt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.01.2020, 14:15 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic macht kommende Woche doch Pause

Der Plan von Novak Djokovic, vor den Australian Open noch beim Turnier in Adelaide anzutreten, war ohnehin schon außergewöhnlich. Im Regelfall nimmt sich die Nummer zwei der Welt in der Woche vor den Majors ausreichend Zeit, um zu regenerieren und sich bestmöglich auf die Bedingungen vor Ort einzustellen. Dennoch haben die Veranstalter in Adelaide bis zuletzt gehofft, dass Djokovic bei ihnen aufschlägt. Der Run der Serben beim ATP Cup, bei dem Djokovic am Samstag in einem knapp dreistündigen Match Daniil Medvedev niedergerungen hat, hat diese Hoffnungen aber zerstört. Zumal am Sonntag ja noch das große Finale gegen Spanien mit Rafael Nadal ansteht.

Und also muss Alex de Minaur die Bürde des Favoriten tragen. Allerdings gilt für den Australier dasselbe wie für Novak Djokovic: Auch de Minaur wird nach den Anstrengungen beim ATP Cup nicht besonders frisch nach Adelaide kommen - die Viertelfinal-Partie gegen Daniel Evans am Freitag in Sydney etwa nahm ebenfalls solide drei Stunden in Anspruch.

Struff gegen Verdasco

Wiedergutmachung für die zum Großteil verpatzten Auftritte beim ATP Cup möchte in Adelaide Félix Auger-Aliassime betreiben. Der Kanadier ist an Position zwei gesetzt, vor Andrey Rublev, der in der laufenden Woche in Doha reüssiert hat. Die besten Vier der Gesetztenliste genießen in Runde eins ein Freilos, Pablo Carreno Busta, auch ein ATP-Cup-Fighter, nimmt dieses sicher gerne mit.

Aus deutscher Sicht ist lediglich Jan-Lennard Struff vertreten. Und der an Position sieben gesetzte Warsteiner hat kein leichtes Auftaktlos erwischt: Struff spielt gegen Fernando Verdasco.

Hier das Einzel-Tableau in Adelaide