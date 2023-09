ATP: Novak Djokovic macht auch mit dem Golfschläger eine gute Figur

Im Vorfeld des Ryder Cups findet das Celebrity All Star Match statt, bei dem in diesem Jahr auch Novak Djokovic zu den Holz- und Eisenschlägern gegriffen hat. Mit Erfolg.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 27.09.2023, 16:45 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic führte das Team Monty beim Celebrity All Star Match des Ryder Cups mit zum Sieg

Damit wir ganz klar sind: Auch wenn der Laver Cup den legändern Ryder Cup zum Vorbild hat, erreicht das erst sieben Jahre alte Tennis-Event noch lange nicht die Strahlkraft, die sein Golf-Pendant schon seit knapp einem Jahrhundert hat. Und so wurde der alle zwei Jahre ausgetragene Kontinental-Wettkampf im Laufe der mittlerweile 96 Jahre mit einigen Entertainment-Veranstaltungen ausgestattet, um den Medienwert der Veranstaltung noch zusätzlich aufzufetten.

Eines der zumindest personell hochkarätigen Events ist das "Celebrity All Star Match", bei dem Prominente aus Sport, Kultur und Wirtschaft in zwei Teams gepackt werden, um sich - in einem deutlich verkürzteren Format - wie die großen Golfprofis matchen zu dürfen. In diesem Jahr findet die große Sause nahe Rom am Country & Golf Club Marco Simone statt.

Djokovic auch im Golf erfolgreich

Interessant für alle Tennisfans dürfte dabei die Performance von Novak Djokovic gewesen sein, der in der Vergangenheit entgegen Rafael Nadal noch nicht so oft als großer Golf-Zampano in Erscheinung getreten ist. "Nole" durfte dabei auf Playing-Captain Colin Montgomerie vertrauen. Chef des gegnerischen Teams war der für Golf-Connaisseure nicht weniger berühmte Corey Pavin.

Und Novak Djokovic wäre nicht Novak Djokovic würde er nicht in jedem Wettkampf sein Allerbestes geben. Deshalb sollte es auch nicht zu überraschend sein, dass das Team Monty als 7:4-Sieger vom Platz ging. Djokovic gewann sein Match-Up an der Seite von Kipp Popert gegen Formel-1-Star Carols Sainz und Tommaso Perrino mit 3:1.