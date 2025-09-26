ATP Peking: Alexander Zverev schlägt Lorenzo Sonego

Alexander Zverev ist mit einem ungefährdeten 6:4 und 6:3 gegen Lorenzo Sonego in das Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Peking eingezogen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.09.2025, 17:10 Uhr

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Zverev hatte die bisherigen fünf Partien gegen Sonego gewonnen. Und auch in Runde eins von Peking war der Deutsche der klar bessere Mann, holte sich den ersten Durchgang mit einem Break im zehnten Spiel. Danach stürmte Zverev zu einer 5:1-Führung, konnte aber zunächst nicht ausservieren.

Beim zweiten Versuch klappte es dann aber. Den letzten Punkt gewann der Weltranglisten-Dritte mit einem Ass. Nächster Gegner wird nun Corentin Moutet sein.

Khachanov und Rublev verlieren

Eine Runde weiter: Daniil Medvedev. Der Russe, nur noch die Nummer 18 der Welt, schlug Cameron Norrie mit 6:3, 6:4. “Meddy” zeigte sich anschließend zufrieden, zumindest mit dem Weg. “Ich kann viel, viel besser spielen. Aber der Weg zurück verläuft Schritt für Schritt. Heute war ein kleiner Schritt vorwärts.”

Medvedev trifft nun auf Alejandro Davidovich Fokina.

Weiter auch: der an drei gesetzte Alex de Minaur nach einem 6:4, 6:0 gegen den chinesischen Wildcardspieler Yunchaokete Bu. Ausgeschieden indes: Karen Khachanov, die Nummer 3 des Turniers, mit einem 6:4, 6:7 (5), 4:6 gegen Alexandre Muller und Andrey Rublev durch ein 6:7 (3), 3:6 gegen Flavio Cobolli.

Zum Einzel-Draw in Peking