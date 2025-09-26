ATP Peking live: Alexander Zverev vs. Lorenzo Sonego im TV, Livestream und Liveticker
Alexander Zverev trifft in der ersten Runde des ATP-500-Turniers in Peking auf Lorenzo Sonego. Das Match gibt es ab 14:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 26.09.2025, 16:33 Uhr
tennisnet.com Live Ticker
Für uns war es ...
... das für heute. Morgen haben wir wieder einen Ticker parat. Und zwar für das Match zwischen Jannik Sinner und Corentin Moutet. Bis dahin: servus, ciao, baba.
Fazit II
Lorenzo Sonego hat wohl ie so richtig an einen Sieg gegen Alexander Zverev geglaubt. Und Sascha hat alles kontrolliert, mit der kleinen Extrarunde am Ende. Gegen Moutet wird es ein komplett anderes Match geben. Aber natürlich ist Zverev auch da haushoher Favorit. Wenn er denn fit ist ...
Zverev - Sonego 6:4, 6:3
Das Publikum hätte gerne noch mehr gesehen. Sascha ist happy, nach etwas mehr als eineinhalb Stunden mit einem Ass auch das sechste Match gegen Lorenzo Sonego gewonnen zu haben.
Zverev - Sonego 6:4, 5:3
Wenn man im großen Tennislexikon den Begriff "zweite Luft" aufruft, dann kommt dort aktuell ein Bild von Lorenzo Sonego. Das Momentum muss allerdings noch ein bisschen anhalten. Denn jetzt schlägt Sascha zum zweiten Mal zum Einzug ins Achtelfinale und damit ein Duell mit Corentin Moutet auf.
Zverev - Sonego 6:4, 5:2
Zverev macht den Sampras! Gleich beim ersten Punkt nimmt Sascha den Smash eingesprungen, genau so hat es früher Pistol Pete gemacht. Eher selten hat Sampras nach 30:0 bei eigenem Aufschlag drei Punkte in Folge verloren ... und auch noch einen vierten. Lore holt sein erstes Break.
Zverev - Sonego 6:4, 5:1
Als Rückschläger läuft es für Sascha jetzt auch richtig prächtig. Den Ballwechsel zum 0:30 schließt er mit einem feinen Vorhand-Volley ab. Der Doppelfehler von Lore lässt uns ahnen: Hier wird für die Nummer zwei des Turniers nichts mehr anbrennen.
Zverev - Sonego 6:4, 4:1
Sascha gerade absoult bravourös. Nimmt sich allerdings nach dem ersten Aufschlag bei 40:0, den er ins Out gesetzt hat, ein paar Sekunden Zeit. Ist da alles in Ordnung?
Zverev - Sonego 6:4, 3:1
Den Rückhandvolley ins Netz bei 15:15 hätte Sascha zwar gerne wieder zurück - mit einer wunderbaren Vorhand cross holt er sich aber den ersten Breakball im zweiten Satz. Und gleich auch das Break.
Zverev - Sonego 6:4, 2:1
Saschas Vorhand gibt es heute nur in zwei Varianten: entweder sagenhaft lang und druckvoll. Oder mit viel Rahmen. Nachdem ersteres bei weitem überwiegt, wirkt diese Match bislang sehr souverän.
Zverev - Sonego 6:4, 1:1
Lore stoppt die Blutungen.
Zverev - Sonego 6:4, 1:0
Sascha applaudiert bei 30:0 einem Lob von Sonego, der dann doch ins Aus plumpst. Es folgt die Entschuldigung, weil Zverevs Ball davor vom Rahmen kam. Was bleibt? Ein Zu-Null-Auftakt.
Fazit I
Es war letztlich nicht die Frage, ob Alexander Zverev ein Break gelingt. Sondern nur: wann? Und da ist das zehnte Spiel natürlich ganz hervorragend geeignet. Es ist unterhaltsam. Aber auch ziemlich fehlerbehaftet.
Zverev - Sonego 6:4
Diesmal haut der Stopp von Lore nicht hin. Und nachdem sich dies bei 15:30 zuträgt, hat Sascha zwei Satzbälle. Und mit dem vielleicht schönsten Ballwechsel holt sich Zverev auch Durchgang eins.
Zverev - Sonego 5:4
Sascha erneut völlig ungefährdet. Jetzt wäre mal Zeit für ein Break, isn´t it?
Zverev - Sonego 4:4
Bei 40:15 hat Lore den Ausgleich schon auf dem Schläger, sein Vorhand-Volley fällt aber schlecht aus. Also: wieder einmal Einstand. Aber: wieder nix mit Break.
Zverev - Sonego 4:3
Den Punkt zum 15:30 schenkt Sascha her, zwei Asse später ist wieder alles im Lot. Und das ominöse siebente Spiel ist mal wieder kein solches.
Zverev - Sonego 3:3
Sascha holt mit spektakulärer Defenisve den Punkt zum 15 alle. Trifft aber danach erneut den Ball nur mit dem Rahmen. Es geht wieder über Einstand - und Sascha lässt mit der Rückhand eine richtig gute Chance auf den ersten Breakball aus. Eine schwere Geburt, dieser Ausgleich von Sonego.
Zverev - Sonego 3:2
Eigentlich wieder ein Zu-Null-Spiel von Sascha, dem bei 30:0 aber ein Vorhand-Volley vom Netzband ins Aus springt. Dann punktet Lore mit einem Return zum 30:40. Aber Zverev bleibt stabil.
Zverev - Sonego 2:2
Sascha taucht zweimal mit der Vorhand an, führt mit 30:15. Der Konter von Lore zum 30 alle kann sich aber auch sehen lassen. Es geht erstmals über Einstand. Und Sonego schließt mit dem zweiten starken Vorhandstopp ab.
Zverev - Sonego 2:1
Durch das geschlossene Dach klingen die Schläge noch mächtiger als sonst. Die Performance von Sascha in diesem Spiel ist allerdings auch mächtig: Er gewinnt das Spiel zu null.
Zverev - Sonego 1:1
Zauberhafter Vorhandstopp von Lore zum 30:15. Auffällig bislang: Wenn´s denn geht, kommen beide Spieler kurzentschlossen ans Netz. Mit unterschiedlichem Erfolg. Sonego glicht zu 15 aus.
Zverev - Sonego 1:0
Der erste gute Aufschlag von Sascha wird vom Publikum bejubelt, den schönsten Punkt macht Lore mit der Vorhand zum 15 alle. Aber: Keine Probleme für Zverev zum Auftakt.
Sonego hat ...
... die Wahl gewonnen. Und möchte zunächst als Rückschläger brillieren. Ein hehres Anliegen.
Der Laver Cup ...
... ist für Sascha ja nicht nach Plan verlaufen: Da hatte es Niederlagen gegen Alex de Minaur und Taylor Fritz gesetzt. Anzumerken ist allerdings: Ganz fit hat Zverev da nicht gewirkt. Schon bei den US Open war ja von Rückenschmerzen zu hören.
Die Buben kommen ...
... ja seit diesem Jahr durch einen Gang mit den Bildern der Sieger der letzten Jahre auf den Court. Da gibt es ganz schön viel Novak Djokovic zu sehen. Aber Nole ist in diesem Jahr nicht dabei, wird erst kommende Woche in Shanghai aufschlagen. Die Quintessenz aber: Sascha und Nole sind schon da.
Gleich einmal eine ...
... gute Nachricht vorneweg: Im Gegensatz zu den Turnieren vergangene Woche in Chengdu und Hangzhou ist die Hütte heute Abend in Peking auch schon bei einem Erstrunden-Match sehr gut gefüllt.
Na, das war aber hurtig!
Shang Zhuai hat heute offenbar noch etwas vor, vielleicht sogar unabhängig von ihrem Beruf als Tennisprofi. Das heißt für uns: gleich geht es los mit Zverev vs. Sonego, Ausgabe 6.
Im Head-to-Head ...
... sieht es übrigens ziemlich grandios für Alexander Zverev aus: Er hat nämlich alle fünf Partien gegen Sonego gewonnen. Die bislang letzte war aber ziemlich knapp: In HalleWestfalen haben die beiden ihr Nenngeld ausgespielt. Und Sascha musste im Tiebreak von Satz drei brillieren.
Einen schönen Nachmittag ...
... aus Peking, wo wir uns selbstredend schon im etwas fortgeschrittenen Abend befinden. Wir freuen uns auf Sascha Zverev und Lore Sonego. Die chinesischen Fans haben sich aber ebenso auf Xinyu wang und Shanz Zhuai gefreut. Die beiden besipielen sich gerade auf dem Center Court, die Lore und Sascha schließen an. Stand aktuell: 6.4 für Shang Zhuai. Wir bleiben dran. Ihr hoffentlich auch!
Nach seinen beiden Niederlagen beim Laver Cup geht es für Alexander Zverev in dieser Woche beim ATP-500-Turnier in Peking weiter. Dort trifft der an Position zwei gesetzte Deutsche zum Auftakt auf den Italiener Lorenzo Sonego.
“Ich muss nach vorne schauen”, sagte Zverev nach dem Laver Cup in San Francisco. Der direkte Vergleich mit Sonego spricht allenfalls für den Weltranglistendritten: Zverev konnte alle bisherigen fünf Duelle für sich entscheiden.
Zverev vs. Sonego - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Alexander Zverev vs. Lorenzo Sonego gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.
