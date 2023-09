ATP Peking: Beste Besetzung beim 500er aller Zeiten?

Der Draw in Peking kann sich durchaus sehen lassen. Acht der besten zehn Spieler schlagen beim Turnier in Peking auf.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 28.09.2023, 17:21 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz führt in Peking das startbesetzte Feld an.

Ein derartiges Line-Up ist bei einem Turnier der 500er-Kategorie auf der ATP-Tour nicht oft zu sehen. Nur Novak Djokovic und Taylor Fritz fehlen aus den aktuellen Top10 beim Turnier in der chinesischen Hauptstadt. Das Turnier hat damit definitiv Masters-Flair. Denn durch Absagen ist es nicht unüblich, dass bei einem Masters auch mal weniger Top10-Spieler aufschlagen als in dieser Woche in Peking.

Grund für die gute Besetzung ist natürlich die gute Lage im Kalender. In der darauffolgenden Woche startet das vorletzte Masters-Turnier des Jahres in Shanghai. Für die Topspieler lohnt sich die reise nach Fernost natürlich automatisch mehr, wenn noch ein Turnier hinzukommt. Zudem ist es die beste Vorbereitung für das 1000er-Event, dass in diesem Jahr nach vier Jahren in den Kalender zurückkehrt. In einem Video der ATP via tennisTV äußerten sich auch die Spieler über diese besondere Konstellation in Peking.

Am Rothenbaum nur Rublev und Ruud dabei

Zum Vergleich waren in diesem Jahr am Hamburger Rothenbaum, das bei den Herren mit gleicher Kategorie wie in Peking im Kalender steht, mit Casper Ruud und Andrey Rublev lediglich zwei Spieler der Top10 am Start. Die Platzierung im Kalender ist ja öfter Thema an der Elbe. Beim deutschen Rasenklassiker in Halle, ebenfalls ein 500er-Turnier der ATP, waren vier Akteure dabei. Es ist also davon auszugehen, dass einige Turnierdirektoren etwas neidisch dieser Tage nach Peking blicken.

