ATP Peking: Zverev im Doppel siegreich

Alexander Zverev siegte an der Seite von Marcelo Melo gegen das Duo Mektic/Arevalo-Gonzalez 2:6, 6:3, 11:9 beim ATP-Turnier in Peking.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.09.2023, 12:05 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev konnte im Doppel den ersten Erfolg beim Turnier in Peking verbuchen.

Erst am Freitag geht es für Alexander Zverev mit der Erstrundenpartie gegen Diego Schwartzman beim ATP500er-Event in Peking los. Heute stand bereits die Auftaktpartie im Doppel mit Kumpel Marcelo Melo an und diese gestaltete die deutsch-brasilianische Kombination siegreich.

Im ersten Satz taten sich Melo und Zverev gegen die beiden Doppelspezialisten Nicola Mektic und Marcelo Arevalo-Gonzalez schwer und verloren den ersten Durchgang klar mit 2:6. Erst im zweiten Satz kamen die beiden Weggefährten im match an und lieferten eine starke Leistung in der chinesischen Hauptstadt. 6:3 lautete das Ergebnis des zweiten Abschnitts und so musste der Matchtiebreak die Sieger küren.

Duell mit Krawietz und Pütz möglich

Mit dem Rückenwind des zweiten Durchgangs erspielten sich Melo und Zverev schnell einen Vorsprung, doch ab dem 6:6 entwickelte sich ein echter Tiebreak-Krimi. den der Deutsche mit seinem Partner 11:9 gewann. So stand nach 73 Minuten das siegreiche Doppel fest. In der nächsten Runde könnte es für Zverev ein deutsches Duell mit Kevin Krawietz unf Tim Pütz geben, die am Freitag auf die topgesetzten Ivan Dodig und Austin Krajicek treffen.

