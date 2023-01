ATP Pune: Maximilian Marterer schafft Qualifikation

Maximilian Marterer ist souverän in das Hauptfeld des ATP-Tour-250-Turniers in Pune eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.01.2023, 09:17 Uhr

© Getty Images Maximilian Marterer steht in Pune im Hauptfeld

Marterer setzte sich in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Nikola Milojevic sicher mit 6:2 und 6:3 durch. Zum Auftakt musste der fränkische Linkshänder gegen Lokalmatador Ramkumar Ramanathan noch über die volle Distanz gehen.

Das Tableau des 250ers in Pune wird von Marin Cilic angeführt. An Position zwei ist der Niederländer Botic van de Zandschulp gesetzt, dahinter folgt Emil Ruusuvuori. Marterer wird der einzige deutschsprachige Starter in Indien sein.