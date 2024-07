ATP Race: Carlos Alcaraz rückt Jannik Sinner auf die Pelle

Durch seinen Triumph in Wimbledon hat Carlos Alcaraz den Abstand auf Jannik Sinner im Race to Turin auf 250 Punkte verkürzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.07.2024, 21:01 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz triumphierte in Wimbledon

Bei den Herren könnte es in der zweiten Saisonhälfte zu einem spektakulären Kampf um die Nummer eins kommen. Im Race to Turin, bei dem lediglich die gesammelten Punkte im laufenden Kalenderjahr berücksichtigt werden, liegt Branchenprimus Jannik Sinner nur mehr 250 Punkte vor Carlos Alcaraz.

Alcaraz gewann am Sonntag in Wimbledon seinen insgesamt vierten Grand-Slam-Titel und überholte im Race damit auch Alexander Zverev, der nun auf Rang drei liegt. Auf Sinner fehlen dem deutschen Olympiasieger, der in dieser Woche in Hamburg aufschlägt, 1415 Zähler. Auf den Plätzen vier und fünf liegen Daniil Medvedev bzw. Casper Ruud.

Novak Djokovic schaffte durch den Finaleinzug in Wimbledon indes den Sprung in die Top acht und hat als Sechster im Race gute Chancen auf einen Start in Turin. Komplettieren würden das achtköpfige Teilnehmerfeld aus aktueller Sicht Alex de Minaur uns Stefanos Tsitsipas.

Die ATP Finals werden in diesem Jahr zum vierten Mal in Turin stattfinden. Der Startschuss für das Jahresabschlussfinale fällt heuer am 10. November.