ATP Race: Nutzt Musetti die Woche der letzten Chance?

Lorenzo Musetti hat noch minimale Chancen auf eine Teilnahme bei den ATP Finals. Eine erfolgreiche Woche in Chengdu ist dafür besonders wichtig.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.09.2024, 14:06 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti geht nach den US Open in Chengdu wieder auf Punktejagd.

Der Italiener Lorenzo ist in dieser Woche der höchstplatzierte Spieler der Weltrangliste, der an einem Weltranglistenturnier der ATP teilnimmt. Während viele Stars der Top10 um Carlos Alcaraz und Alexander Zverev beim Laver Cup in Berlin verweilen, hat der Großteil der Tourszene bereits den Flug nach Fernost angetreten.

In China können die Profis in dieser Woche in Chengdu und Hangzhou ATP-Punkte sammeln und damit auch für das Race eine bessere Position erspielen, um bei den Finals in Turin im November dabei zu sein.

Musetti benötigt erfolgreichen Herbst

Das möchte auch Lorenzo Musetti, der aktuell jedoch auf Platz 15 in der Jahreswertung rangiert. Mit über 1000 Punkten Rückstand auf den letzten der begehrten acht Startplätze muss der 22-Jährige allerdings einen echten Erfolgslauf im Herbst hinlegen.

In Chengdu könnte der Grundstein dafür gelegt werden. Allerdings würde ein turniersieg 250 Punkte auf das Konto spülen. Weitere gute Leistungen bei den anstehenden Turnieren wären also unverzichtbar, um aus den Außenseiterchancen eine Teilnahme zu kreieren.