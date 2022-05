ATP Race to Turin: Mektic und Pavic mit starker Rückmeldung

Nikola Mektic und Mate Pavic, das dominierende Doppel-Paar der Saison 2021, haben sich mit dem Triumph beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom auch im Race to Turin eindrucksvoll zurückgemeldet

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.05.2022, 07:58 Uhr

© Getty Images Mate Pavic und Nikola Mektic am Sonntag in Rom

Geht doch! Das werden sich Nikola Mektic und Mate Pavic am Sonntag nach ihrem neuerlichen Triumph beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom gedacht haben. Ja, gegen John Isner und Diego Schwartzman mussten die beiden Kroaten einen Matchball abwehren. Andererseits hätten Mektic und Pavic die Partie auch schon früher zu ihren Gunsten entscheiden können. Als bleibende Erinnerung hat das dominierende Paar der letzten Saison jedenfalls neben dem Siegerpokal auch 1.000 Punkte für die Weltrangliste und das Race to Turin mitgenommen. Wo Mektic/Pavic nun auf einem grundsoliden vierten Platz stehen.

Angeführt wird die Jahreswertung von Wesley Koolhof und Neal Skupski, den Siegern von Madrid. Dahinter kommen die beiden Australian-Open-Champions Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis, die aufgrund der selbstgewählten Abstinenz von Kyrgios bei Sandplatzturnieren zuletzt aber keine Punkte gesammelt haben. Vielleicht ja wieder auf Rasen.

Krawietz und Mies im Favoritenkreis für Paris

Einen kleinen Sprung nach vorne haben mit dem Halbfinal-Einzug in Rom auch Simone Bolelli und Fabio Fognini gemacht, die als aktuell Fünfte im Race Hoffnungen auf einen Start beim Saisonfinale in Turin hegen dürfen.

Richtig viele Punkte werden aber erst wieder ab kommenden Sonntag in Roland Garros vergeben, und genau dort werden auch die zweimaligen Champions Kevin Krawietz und Andreas Mies als Mitfavoriten an den Start gehen. Die beiden Deutschen sind eher mühsam in die Saison gestartet, nach den Championaten in Barcelona und München im Race auf Position zehn aber gut dabei.

Der beste Paarläufer des Jahres könnte aber ein ganz anderer sein - der sich auch nicht für Turin qualifizieren wird: Denn John Isner hat in Indian Wells mit Jack Sock gewonnen, in Miami mit Hubert Hurkacz und in Rom fast mit Diego Schwartzman. Das bringt Isner 2.600 Punkte für die ATP-Charts und im race aber fast nichts - denn dort wird nur paarweise abgerechnet. Es wird spannend zu beobachten sein, ob der US-Amerikaner in Paris auch im Doppel nachlegt. Und mit wem.

Hier der Stand im Race to Turin für Doppelpaare