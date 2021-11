ATP-Rankings: Alexander Zverev wieder die Nummer drei

Alexander Zverev hat in der aktuellen ATP-Weltrangliste Stefanos Tsitsipas geholt. Angeführt werden die Charts souverän von Novak Djokovic.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.11.2021, 21:10 Uhr

© Getty Images Nein, zur Nummer zwei wird es für Sascha Zverev 2021 nicht mehr reichen

An der Spitze der ATP-Weltrangliste sind keine Fragen mehr offen, Novak Djokovic wird zum siebten Mal ein Tennisjahr als Klassenbester abschließen. Dahinter aber spitzt sich die Lage doch etwas zu. Selbst wenn Daniil Medvedev die Saison in jedem Fall auf Platz zwei abschließen wird. Dahinter aber hat Alexander Zverev punktemäßig zu Stefanos Tsitsipas aufgeschlossen, das bessere Abschneiden bei den ATP Finals in Turin wird darüber den Ausschlag geben, wer auf einem Stockerlplatz überwintert.

Hubert Hurkacz ist in den Rankings mit seinem Halbfinal-Einzug in Paris-Bercy auf ein neues Karriere-Hoch geklettert, der Pole firmiert als Nummer neun erstmals einstellig. Mit Cameron Norrie (Nummer zwölf) und Aslan Karatsev (Nummer 15) konnten zwei weitere Top-20-Spieler sich in neue Sphären schwingen. Dasselbe gilt für Taylor Fritz, der auf Position 23 auch der bestklassierte US-Amerikaner ist.

Dominic Thiem liegt immer noch auf Platz 14, keine schlechten Aussichten für das geplante Comeback auf der ATP-Tour Anfang 2022. Roger Federer, das ist und bleibt erstaunlich, liegt nach wie vor auf Rang 16.

