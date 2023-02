ATP Rankings: Wu Yibing als erst zweiter Chinese in den Top 100

Wu Yibing ist ersmals in die Top 100 der ATP-Weltrangliste eingezogen. Und damit erst der zweite Chinese nach Zhang Zhizhen, dem das gelungen ist.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.02.2023, 18:34 Uhr

© Getty Images Wu Yibings Ranking ist erstmals zweistellig

Vor ein paar Wochen war Wu Yibing als Comeback Player des Jahres 2022 nominiert, diese Auszeichnung hat sich dann Borna Coric geschnappt, der im vergangenen Sommer das ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati gewinnen konnte. Wu hat dies offenbar ganz gut verkraftet - und einfach dort weitergemacht, wo er im vergangenen Jahr aufgehört hat. Nämlich beim erfolgreichen Spielen auf der Challenger-Tour. Der Finaleinzug in Cleveland, wo der 23-jährige Chinese dann Aleksandar Kovacevic aus den USA unterlag, reichte jedenfalls zum Sprung auf Position 97 in den ATP-Charts. Und damit zum erstmaligen Einzug unter die 100 besten Spieler der Welt.

In einer Woche, in der das Hauptaugenmerk auf dem Davis Cup lag und Punkte nur bei Challenger-Events vergeben wurden, arbeiteten sich auch ein paar weitere Spieler auf Karriere-Hochs vor: Oben erwähnter Zhang Zhizhen liegt auf Platz 91, Roman Safiullin, der in Koblenz den Titel holte, auf Position 82.

In der erweiterten Weltspitze, die natürlich von Australian-Open-Champion Novak Djokovic angeführt wird, verbesserte sich Frances Tiafoe auf Rang 14. Und Jiri Lehecka, der die Tschechen in Portugal fast im Alleingang in die Zwischenrunde des Davis Cups brachte, stand noch nie höher als aktuell auf 37.