ATP Rio de Janeiro: Angeschlagener Norrie verpasst Titelverteidigung

Titelverteidger Cameron Norrie ist beim ATP-Tour-500-Turnier in Rio de Janeiro im Halbfinale gegen den argentinischen Qualifikanten Mariano Navone ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.02.2024, 02:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Kaum etwas schmerzt die brasilianischen Sportfans mehr als Erfolge des ungeliebten Nachbarn Argentinien. Nun, die Tennisfans in Rio de Janeiro müssen am heutigen Sonntag ganz stark sein: Denn mit Sebastian Baez, im vergangenen Jahr auch Champion bei den Generali Open in Kitzbühel, und Maiano Navone stehen zwei Vertreter der Albi-Celeste im Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers unter dem Zuckerhut.

Die größere Überraschung ist dabei sicherlich Navone, der sich über die Qualifikation in das Hauptfeld kämpfen musste. Und der im Halbfinale gegen Cameron Norrie von einer leichten Verletzung des Titelverteidigers (2023 hatte Norrie das Endspiel gegen Carlos Alcaraz für sich entschieden) profitierte. Egal - Navone gewann mit 6:4 und 6:2 und erreichte erstmals ein Finale auf ATP-Tour-Level.

Sebastian Baez wiederum hatte im ersten Satz seines Halbfinales mit Francisco Cerundolo hart zu kämpfen, setzte sich dann aber doch mit 7:5 und 6:0 durch.

Hier das Einzel-Tableau in Rio de Janeiro