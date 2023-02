ATP Rio de Janeiro: Dominic Thiem verliert knapp gegen Thiago Monteiro

Der Österreicher Dominic Thiem muss in der ersten Runde des ATP-Sandplatz-Turniers in Rio de Janeiro gegen Thiago Monteiro eine am Ende knappe Niederlage hinnehmen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 21.02.2023, 02:10 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem traf in der ersten Runde von Rio de Janeiro auf den Lokalmatador Thiago Monteiro

Ein weiterer Dämpfer für Dominic Thiem beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Rio de Janeiro: Der Österreicher musste sich in der ersten Runde des hochdotierten Sandplatz-Turniers in der brasilianischen Metropole gegen den Lokalmatador Thiago Monteiro nach 2:44 Stunden Spielzeit mit 1:6, 6:3, 6:7 (2) geschlagen geben. Für den US-Open-Champion von 2020 heißt es damit weiter auf den zweiten Matchtriumph der Saison warten. Der Südamerikaner darf sich hingegen auf ein mögliches Duell mit dem zweitgesetzten Briten Cameron Norrie freuen, der zunächst allerdings den Lucky Loser Juan Manuel Cherundolo aus dem Weg räumen muss.

Vor dem Match hatte Bruder Moritz, der kürzlich die Management-Agenden des Ex-Weltranglisten-Dritten übernommen hat, gegenüber tennisnet.com noch Hoffnung gemacht: „Dem Dominic geht’s gut. Das Einspielen heute war gut, da war ich echt überrascht, da ist auf jeden Fall einiges weiter gegangen - überhaupt schon die letzten Wochen. Der Monteiro spielt sehr unangenehm, wir werden schauen.“

Aufrichten am Positiven

Um so bitterer also die denkbar kanppe Niederlage gegen den 28-jährigen Weltranglisten-83., die eine weitere Wunde auf Thiems geschundener Seele ist, nachdem Österreichs Nummer eins in der Vorwoche in Buenos Aires nach einem erfolgsversprechenden Erstrundensieg über den Slowaken Alex Molcan eine empfindliche Zweisatz-Niederlage gegen den zugegebenermaßen stark aufgetretenen Peruaner Juan Pablo Varillas hinnehmen musste.

Allerdings: Thiem zeigte gerade in den Sätzen zwei und drei eine durchaus gute Leistung gegen einen am Ende entfesselt spielenden Monteiro. Gerade an den starken Ballwechseln, die am Ende vielleicht oft auch vom nicht vorhandenen Selbstvertrauen gezeichnet waren, muss sich der Niederösterreicher aufrichten. Das spielerische Werkzeug ist offenkundig da, jetzt muss noch der Kopf daran glauben.

Gesagt werden sollte noch, das Rio de Janeiro ein eher durchwachsener Boden für den Lichtenwörther ist. Zwar konnte er das größte ATP-Tour-Event in Südamerika 2017 für sich entscheiden und ein Jahr zuvor das Halbfinale erreichen. 2020 war wie auch 2018 bereits im Viertelfinale Schluss gewesen, damals nach einer enttäuschenden Leistung gegen den Italiener Gianluca Mager, der sich zu dieser Zeit auf ATP-Rang 128 befand. 2019 scheiterte der Ex-Weltranglisten-Dritte zum Auftakt an dem Serben Lasso Djere in zwei klaren Sätzen.

