ATP Rotterdam: Grigor Dimitrov und Alex de Minaur ziehen ins Halbfinale ein

Grigor Dimitrov und Alex de Minaur haben sich am Freitag für das Halbfinale des ATP-500-Turniers in Rotterdam qualifiziert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.02.2024, 18:10 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov zog ins Rotterdam-Halbfinale ein

Grigor Dimitrov hat seinen starken Saisonstart beim ATP-500-Turnier in Rotterdam fortgesetzt. Der Bulgare zog am Freitag durch einen Dreisatzerfolg über Alexander Shevchenko in die Vorschlussrunde des Hartplatzevents ein. Dimitrov siegte nach zwei Stunden Spielzeit mit 7:6 (2), 3:6 und 6:4.

Im Halbfinale trifft Dimitrov auf Alex de Minaur. Der Australier setzte sich im Viertelfinale gegen den an Position zwei gesetzten Andrey Rublev etwas überraschend mit 7:6 (5), 4:6 und 6:3 durch. Bei den diesjährigen Australian Open hatte sich Rublev noch in fünf Sätzen behauptet.

Am Abend kommt es in Rotterdam zu zwei weiteren Halbfinalduellen. Zunächst trifft Lokalmatador Tallon Griekspoor auf Emil Ruusuvuori, danach bekommt es Australian-Open-Sieger Jannik Sinner mit Milos Raonic (ab ca. 21:00 Uhr im tennisnet-Matchtracker) zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Rotterdam