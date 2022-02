ATP Rotterdam: Stefanos Tsitsipas jetzt an 1 gesetzt – und dahinter?

Herber Rückschlag für die Turnierverantwortlichen des ATP 500er-Turniers in Rotterdam: Nach den Absagen von Medvedev und Sinner ziehen auch Monfils und Cilic raus.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 04.02.2022, 17:47 Uhr

Genau wie Alexander Zverev wartet auch Stefanos Tsitsipas noch auf sein erstes großes Ausrufezeichen bei einem Grand Slam Turnier. Der Grieche ist nach den Absagen von Daniil Medvedev und Jannik Sinner beim ATP 500er-Turnier in Rotterdam zwar an eins gesetzt, hätte sich aber sicher gern für die Halbfinal-Niederlage gegen den Russen bei den Australian Open revanchiert. Zur Neuauflage zwischen Tsitsipas und Medvedev kommt es also nicht.

Monfils wird ausgebuht und braucht eine Pause – auch Cilic fehlt

Für Gael Monfils lief der Saisonstart zunächst super: Nach seinem Turniersieg in Adelaide (Finale 6:4, 6:4 gegen Karen Khachanov) begeisterte der Franzose bei den Australian Open und wurde erst im Viertelfinale nach fünf Sätzen von Matteo Berrettini gestoppt. Doch scheinbar hat er dabei ordentlich Kraft gelassen. Nach seiner sehr deutlichen Niederlage gegen den Schweden Mikael Ymer in Montpellier, bei der er zwischenzeitlich sogar ausgebuht wurde, hat der Turniersieger von 2019 und 2020 seine Teilnahme in Rotterdam abgesagt.

Auch Marin Cilic wird in Rotterdem nicht antreten Der Kroate hatte sich beim ersten Grand Slam des Jahres noch in guter Form präsentiert – er scheiterte erst in der vierten Runde in vier knappen Sätzen an Felix Auger-Aliassime. Für Cilic und Monfils rücken Arthur Rinderknech und Alexei Popyrin ins Feld.