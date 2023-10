ATP sagt Tennis-Turnier in Tel Aviv ab

Was zu erwarten war, ist nun offiziell: Die ATP hat das für Anfang November geplante 250er-Turnier abgesagt.

von sid/red.

zuletzt bearbeitet: 15.10.2023, 09:44 Uhr

© Getty Images Tel Aviv wird in diesem Jahr kein Standort der ATP Tour.

Die Tennisspieler-Vereinigung ATP hat aufgrund von Sicherheitsbedenken nach dem Terrorangriff der Hamas in Israel das im November (5. bis 11.) geplante Turnier in Tel Aviv abgesagt. Wie die ATP auf ihrer Internetseite mitteilte, sei diese Entscheidung "in enger Absprache mit Sicherheitsexperten" getroffen worden. "Die Sicherheit der Spieler, Mitarbeiter und Fans" habe dabei "oberste Priorität" gehabt.

"Die Gewalt und die Terrorakte, die wir in Israel erleben, sind unbegreiflich", wurde ATP-Präsident Andrea Gaudenzi in der Mitteilung zitiert: "Wir verurteilen jede Form von Terrorismus aufs Schärfste und beklagen den Verlust von unschuldigen Menschenleben in diesem Konflikt. Wir hoffen und beten für den Frieden in der Region."

Djokovic gewann Titel im letzten Jahr

Das Turnier war erst im vergangenen Jahr nach der letzten Austragung im Jahr 1996 zurückgekehrt. Die Premierenausgabe gewann im Oktober des letzten Jahres Novak Djokovic in zwei Sätzen gegen Marin Cilic. Das Turnier sollte in diesem Jahr in der Woche vor den ATP Finals stattfinden. Ob in der Woche kurzfristig ein anderer Standort einspringen wird, gab die ATP nicht bekannt.