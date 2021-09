ATP San Diego: Andy Murray schlägt Nishikori-Ersatzmann

Andy Murray ist beim ATP-Tour-250-Turnier in San Diego in die zweite Runde eingezogen. Der Brite gewann gegen Denis Kudla sicher in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.09.2021, 07:54 Uhr

© Getty Images Andy Murray trifft in San Diego nun auf Casper Ruud

Eigentlich hätte Murray gegen Kei Nishikori antreten sollen, der Japaner zog aber kurzfristig zurück. Der zweimalige Olympiasieger im Einzel, der mit einer Wildcard in das Hauptfeld gekommen war, musste sich also mit Lucky Loser Denis Kudla auseinandersetzen. Und gewann locker mit 6:3 und 6:2. Im Achtelfinale trifft Andy Murray damit auf den an Position zwei gesetzten Casper Ruud. Der Norweger war am Wochenende noch beim Laver Cup in Boston engagiert.

Ausgeschieden ist Dominik Koepfer, der einzige deutsche Starter in San Diego. Koepfer unterlag Cameron Norrie mit 2:6 und 5:7. In einem rein amerikanischen Duell setzte sich Sebastian Korda gegen Tommy Paul in drei Sätzen durch. Auch Diego Schwartzman feierte gegen Federico Gaio einen Sieg.

Als Favorit geht Andrey Rublev in das Turnier in Südkalifornien. Der Russe spielt zum Auftakt gegen Brandon Nakashima, der schon am Montag Fabio Fognini besiegen konnte.

