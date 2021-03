ATP Santiago: Cristian Garin kurz vor Heimsieg

Cristian Garin steht in Santiago de Chile kurz vor einem Heimsieg. Der Titelfavorit trifft im Endspiel am Sonntag auf den Argentinier Facundo Bagnis.

© Getty Images Cristian Garin am Samstag in Santiago

Cristian Garin hat in den vergangenen beiden Jahren vier Turniersiege gesammelt, allesamt auf Asche, zwei davon im letzten Jahr in Südamerika: in Cordoba und in Rio de Janeiro. An heutigen Sonntag könnte ein ganz besonderer Titel für den 24-jährigen Chilenen dazukommen: jener in seinem Heimatland. Garin setzte seine Siegeszug beim ATP-Tour-250-Event in Santiago nämlich auch im Halbfinale fort, gewann gegen Daniel Elahi Galan sicher mit 6:4 und 6:3.

Wie viel ein Heimsieg einem Spieler bedeuten kann, hat vor wenigen Tagen Diego Schwartzman in Buenos Aires gezeigt.

Im Endspiel in Santiago bekommt es Lokalmatador Garin mit Facundo Bagnis zu tun, der sich im rein argentinischen Duell gegen Federico Delbonis mit 7:5 und 6:3 behaupten konnte.

