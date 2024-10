ATP Shanghai: Champagner-Pyramide - doch Alexander Zverev ist "müde"

Alexander Zverev meldet sich zurück. Nach seiner Lungenentzündung greift der Hamburger beim Masters in Shanghai wieder an.

© Getty Images Alexander Zverev bei seiner Presskonferenz in Shanghai

Es läuft wieder bei Alexander Zverev. Auf der Players Party vor dem Masters in Shanghai über den Dächern der Mega-Metropole präsentierte sich Deutschlands Tennisstar bestens gelaunt, bei der Champagner-Pyramide goss er kräftig mit ein und lächelte mit einem Glas des edlen Getränks in die Kameras. Doch der Schein trügt: Zverev hat die weite Reise nach Asien zwar angetreten, seine Gesundheit aber bereitet ihm nach seiner Lungenentzündung weiter Sorge.

"Ich habe immer noch das Gefühl, vielleicht etwas müder zu sein als sonst", erklärte Zverev am Dienstag und setzte kämpferisch hinzu: "Entweder beende ich jetzt meine Saison - oder ich spiele so, wie ich kann." Zverev wählte Option zwei, trotz allem.

Den Tokio-Olympiasieger plagten vor eineinhalb Wochen beim Laver Cup unter anderem Probleme mit Fieber und Husten, die "unnötig lange" Saison setze ihm zu, klagte er. Und doch stieg der 22-malige Turniersieger in den Flieger nach China. Bei dem Masters ist der Hamburger neben Jannik Sinner, der Nummer eins der Welt, Carlos Alcaraz und Novak Djokovic der große Star des Events mit einem Preisgeld von knapp neun Millionen US-Dollar.

Zverev von Shanghai nach Wien

2019 stand Zverev in Shanghai im Finale, gewinnen konnte er das Turnier noch nicht - und auch diesmal ist ein Triumph nicht zu erwarten. Insgesamt läuft für ihn das Jahr ja nicht wie erhofft: Der ersehnte Grand-Slam-Sieg blieb aus, auch die Olympischen Spiele endeten enttäuschend. Hinzu kamen zuletzt die körperlichen Probleme. Den Status der Nummer "2" der Welt wird Zverev am kommenden Montag an Alcaraz verlieren, das steht jetzt schon fest.

Doch herschenken wird Zverev die Saison deshalb natürlich nicht, zu groß ist sein Ehrgeiz. Nach Shanghai folgen das Turnier in Wien und ein weiteres Masters in Paris, bevor der Blick gen ATP Finals ab 10. November in Turin geht. Noch ist fraglich, ob der 27-Jährige daran anschließend auch in der Davis-Cup-Finalrunde in Malaga antritt oder ob es dann schon für ihn in den Urlaub geht.

Vom 19. bis zum 24. November wird in Spanien gespielt, zu dieser Zeit schnorchelt Zverev üblicherweise auf den Malediven. Im vorläufigen DTB-Kader steht Zverev nicht, doch ein Platz ist für ihn reserviert. Allerdings kollidiert die Finalrunde mit seinem verdienten Urlaub, den er so dringend braucht, um 2025 mit neuer Kraft den nächsten Anlauf in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York zu nehmen.