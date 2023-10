ATP Shanghai: Entschlossener Grigor Dimitrov im Halbfinale!

Grigor Dimitrov (ATP-Nr. 19) bleibt in Shanghai auf dem Erfolgsweg: Nach seinem Sieg über Carlos Alcaraz schlug er nun auch Nicolas Jarry.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.10.2023, 12:45 Uhr

© Getty Images

Grigor Dimitrov ist mittendrin in einem heißen Herbst: Bei ATP-Masters-Turnier in Shanghai steht der Bulgare nach einem 7:6 (2), 6:3 im Halbfinale, es ist sein insgesamt neuntes auf Masters-Ebene.

"Er ist einer der stärksten Aufschläger. Jedes Mal wird es gefühlt schwieriger, gegen ihn zu returnieren", so Dimitrov. "Er gibt einem auch keinen Rhythmus. Ich habe anfangs viele Bälle verschlagen, mich dann aber ins Match gespielt."

19 Winner bei nur 7 Fehlern ohne Not standen am Ende bei Dimitrov in der Statistik - allerdings lag auch Jarry mit 26:16 im positiven Bereich. Dimitrov machte dabei 90 Prozent der Punkte bei erstem Aufschlag - und starke 55 Prozent beim zweiten Service. Die Folge: Einen Breakball für seinen Gegner ließ er überhaupt nicht zu.

Nach dem entscheidenden Break im zweiten Durchgang zeigte sich Dimitrov als entschlossener Akteur, gab in den folgenden beiden Aufschlagspielen zum Matchgewinn nur einen Punkt ab.

Dimitrov nimmt Schwung von Alcaraz-Sieg mit

"Viel", so Dimitrov auf die Frage, was er aus seinem Sieg gegen Carlos Alcaraz im Achtelfinale mitgenommen habe - auch wenn er gar nicht zu viel Zeit gehabt habe, darüber nachzudenken. "Ich nehme das Positive daraus mit."

Für Dimitrov geht es nun gegen den Sieger der Partie zwischen Ugo Humbert und Andrey Rublev. Bereits im Halbfinale stehen auch Hubert Hurkacz und Sebastian Korda - die beiden hatten bereits am Donnerstag gespielt.

Dimitrov könnte in Shanghai seinen neunten Tourtitel gewinnen, seinen zweiten auf Masters-Ebene. Seinen einzigen Titel auf diesem Level hatte er 2017 in Cincinnati geholt, gefolgt von den ATP Tour Finals am Jahresende in London. Seither wartet er allerdings auf einen Turniersieg. Zuletzt stand Dimitrov im Frühjahr in Genf im Finale - dort war Jarry zu stark gewesen.

Jarry mit tollem Jahr 2023

Auch für Jarry aber geht ein erfolgreiches Turnier zu Ende - in einem ohnehin tollen Jahr: Er stand zu Beginn des Jahres noch auf Platz 152 und aktuell auf Platz 22, seinem Career-High.

