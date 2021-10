ATP Sofia: Gael Monfils mit starker Leistung ins Halbfinale

Gael Monfils ist nach einem glatten Sieg gegen Gianluca Mager in das Halbfinale des ATP-Tour-250-Turnier in Sofia eingezogen. Dort trifft der Franzose auf den US-Amerikaner Marcos Giron.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.10.2021, 15:41 Uhr

Gael Monfils hat mit Gianluca Mager keine Probleme gehabt

Gael Monfils hat einen weiteren Teil dazu beigetragen, dass es am Sonntag in Sofia zu einer Neuauflage der epischen US-Open-Partie gegen Jannik Sinner kommt. Denn Monfils steht in Sofia nach dem 6:2 und 6:2 bereits in der Vorschlussrunde, trifft morgen auf den immer stärker aufspielenden US-Amerikaner Marcos Giron, der sich gegen John Millman beim 6:4 und 6:2 keine Blöße gab. Monfils benötigte nicht einmal 50 Minuten, um das Weiterkommen klarzumachen.

Turnierfavorit Sinner kann später am Nachmittag nachziehen, der 20-jährige Südtiroler trifft auf den Australier James Duckworth. Das letzte Viertelfinale in Sofia bestreiten Kamil Majchrzak und Filip Krajinovic.

Sinner und Monfils waren sich erst vor wenigen Tagen im Louis Armstrong Stadium gegenübergestanden. Der Franzose zeigte dabei mehrmals große Comebacker-Qualitäten, am Ende setzte sich aber Sinner durch. Nur, um im Achtelfinale gegen Alexander Zverev glatt zu verlieren. Monfils hat bereits vergangene Woche in Metz aufsteigende Form bewiesen, verlor dort erst in der Vorschlussrunde knapp gegen Pablo Carreno Busta.

