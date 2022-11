ATP: Spitzentennis auch in der Off-Season

Die Fans müssen auch in der Off-Season nicht auf Spitzentennis verzichten. Ein Überblick über die kommenden Termine.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.11.2022, 23:07 Uhr

© Getty Images Allzu lange müssen die Tennisfans nicht auf Spitzentennis warten

Erst am Sonntag ging mit dem kanadischen Triumph bei der Davis-Cup-Endrunde die Saison bei den Herren auf höchster Ebene zu Ende. Die neue Spielzeit wirft bereits jetzt ihren Schatten voraus, am 29. Dezember geht es in Australien mit dem United Cup weiter. Ganz so lange müssen die Tennisfans aber nicht auf Spitzentennis warten.

Mit Rafael Nadal und Casper Ruud befinden sich aktuell zwei Spitzenspieler auf Lateinamerika-Tournee, bei der die diesjährigen French-Open-Finalisten in Argentinien, Chile, Brasilien, Ecuador, Kolumbien und Mexiko Halt machen. Erst danach steht für die beiden eine Pause auf dem Programm.

Zverev und Thiem in Saudi-Arabien am Start

Spitzentennis wird es ab dem 8. Dezember auch beim Diriyah Tennis Cup in Saudi-Arabien zu sehen geben. Alexander Zverev will im Wüstenstaat sein Comeback geben, zudem werden auch Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Taylor Fritz, Cameron Norrie, Nick Kyrgios, Dominic Thiem und Stan Wawrinka in Saudi-Arabien aufschlagen.

Vom 16. bis 18. Dezember werden in Abu Dhabi die Mubadala World Tennis Championships über die Bühne gehen. Unter anderem werden in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate Carlos Alcaraz, Tsitsipas, Ruud und Rublev antreten. Ab dem 19. Dezember kommt es dann zur Premiere der World Tennis League. Topstars bei diesem neuen Team-Event sind Novak Djokovic und Iga Swiatek.