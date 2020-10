ATP St. Petersburg: Rublev und Shapovalov unter den letzten Acht

Andrey Rublev und Denis Shapovalov stehen beim ATP-Tour-500-Turnier in St. Petersburg im Viertelfinale. Der Kanadier hatte in seinem Zweirunden-Match deutlich weniger Probleme als Lokalmatador Rublev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.10.2020, 17:06 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev hatte mit Ugo Humbert ordentlich zu kämpfen

Shapovalov stand gegen Ilya Ivashka, der sich durch die Qualifikation und ein bizarres Strafenkompendium in Runde eins des Hauptfeldes gearbeitet hatte, nur 66 Minuten auf dem Center Court in St. Petersburg. Dann ging der Linkshänder nach einem 6:1 und 6:4 als sicherer Sieger vom Platz. Shapovalov nahm seinem Gegner driemal dessen Aufschlag ab, konnte seinerseits fünf Breakchancen Ivashkas abwehren. Im Viertelfinale am Freitag kommt es gegen Stan Wawrinka nun zu einem echten Schlagermatch.

Deutlich härter zu kämpfen hatte Andrey Rublev, zuletzt Sieger in Hamburg und Viertelfinalist bei den French Open in Paris. Rublev benötigte gegen Ugo Humbert aus Frankreich 2:13 Stunden lang, um schließlich doch mit 4:6, 6:4 und 7:5 zu gewinnen. Das entscheidende Break gelang Rublev beim Stand von 5:5 im dritten Satz. Im Viertelfinale wartet nun Cameron Norrie auf Rublev.

Neues von Sam Querrey

Neuigkeiten gab es auch in der Causa Sam Querrey, der sich nach einem positiven Test auf COVID-19 still und heimlich aus St. Petersburg verabschiedet hatte. Die Veranstalter gaben bekannt, dass es der Plan gewesen sei, Opelka, dessen Frau und Kleinkind aus dem Hotel in ein privates Appartement umzusiedeln. Davon wollten die Querreys offenbar nichts wissen, flüchteten lieber mit einem Privatflugzeug in ein bis dato nicht näher definiertes Nachbarland Russlands.

Österreichs Doppellegende Jürgen Melzer steht mit Edouard Roger-Vasselin sogar schon im Halbfinale. Die beiden Veteranen besiegten die Russen Daniil Golubev und Evgenii Tiurnev mit 4:6, 6:1 und 10:8.

