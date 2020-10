ATP St. Petersburg: Spieler positiv auf COVID-19 getestet

Am Rande des ATP-500-Events von St. Petersburg wurde ein Spieler positiv auf COVID-19 getestet. Das gab die ATP in einem Statement bekannt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 12.10.2020, 14:45 Uhr

Beim ATP-Event in St. Petersburg wurde ein Spieler positiv auf COVID-19 getestet.

Schon am Montag nach Rafael Nadals historischem Triumph bei den French Open startet in Moskau der nächste Halt des zu Zeiten von COVID-19 durchaus verrückten Wanderzirkus der ATP. Neben St. Petersburg wird in dieser Woche auch in der Kölner Lanxess Arena und in Sardinien Tennis auf ATP-Niveau gespielt, das Turnier in Russland ist jedoch das einzige der Kategorie ATP-500, das in dieser Woche auf dem Programm steht.

Nun gibt es vonseiten der Veranstalter aus St. Petersburg aber einen ersten Dämpfer zu vermelden, wie am Montagvormittag bekannt wurde, hat es einen positiven COVID-19-Fall beim ATP-Event in Russland gegeben. "Nach einem positiven Testergebnis am Sonntag wurde ein Spieler aus dem Turnierraster genommen", schrieb der Spielerverband diesbezüglich auf Twitter.

Die lokalen Gesundheitsbehörden würden den Zustand des Spielers nun genau beobachten, derzeit zeige dieser aber keine Symptome. Weiters wurde ein Contact-Tracing eingeleitet, um zu eruieren, ob es Spieler oder Betreuer gegeben hat, die engen Kontakt zu dem Spieler hatten. Der Name des COVID-19-Falls wurde nicht bekanntgegeben.

