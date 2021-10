ATP St. Petersburg: Viertelfinal-Aus - Andrey Rublev scheitert erneut vorzeitig

Die Nummer eins des ATP-World-Tour-250-Events in St. Petersburg, Andrey Rublev, musste sich im Viertelfinale dem Qualifikanten Botic Van De Zandschulp geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.10.2021, 22:34 Uhr

© Getty Images Auch beim Heimturnier in St. Petersburg setzte es für Andrey Rublev eine vorzeitige Niederlage.

In der Vorwoche in Moskau war für Andrey Rublev im Achtelfinale Schluss gewesen, in St. Petersburg schaute nun auch nur das Viertelfinale heraus. Die Nummer eins des ATP-World-Tour-250-Events in der nordwestrussischen Millionen-Metropole ging in der Runde der letzten Acht sang- und klanglos mit 3:6, 4:6 gegen den niederländischen Qualifikanten Botic Van de Zandschulp unter.

Sowohl in Moskau als auch in St. Petersburg hatte Rublev jeweils ein Freilos in der ersten Runde, somit ist die karge Ausbeute für den Weltranglisten-6. bei seinen beiden Heimturnieren ein einziger Matchgewinn gegen den Weißrussen Ilya Ivashka. Der 24-jährige Moskauer ist allerdings bereits seit letzter Woche fix für die ATP-Finals in Turin qualifiziert.

Starke Saison von Van de Zandschulp

Van de Zandschulp prolongiert eine durchaus erfolgreiche Saison 2021, bei den US Open war der 26-Jährige von der Qualifikation aus bis ins Viertelfinale vorgedrungen und verlor dort gegen den späteren Turniersieger Daniil Medvedev. Nächster Gegner im Halbfinale ist Marin Cilic, der letzte Woche im Finale von Moskau gestanden war.

Ebenfalls im Semifinale steht der Warsteiner Jan-Lennard Struff. Der Deutsche holte sich einen klaren Zweisatz-Sieg über Denis Shapovalov und bekommt es nun mit dem an fünf gereihten US-Amerikaner Taylor Fritz zu tun, der seinerseits den Australier John Millman 6:4, 6:2 aus dem Rennen nahm.

