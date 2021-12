ATP: Stefanos Tsistsipas will 2022 „professioneller“ werden

Laut eigener Aussage möchte der aktuell Weltranglisten-Vierte Stefanos Tsitsipas für die kommende Saison 2022 einige wichtige Kleinigkeiten verändern.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.12.2021, 13:24 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas möchte 2022 zu einer noch erfolgreicheren Saison machen

2021 war wahrlich keine schlechte Saison für Stefanos Tsitsipas: So holte sich der Grieche zunächst den Titel beim ATP-Masters-1000-Event in Monte Carlo, um dann im Juni bis ins Endspiel der French Open vorzudringen, wo erst gegen Branchenprimus Novak Djokovic Schluss war. Dennoch sieht Tsitsipas noch Luft nach oben, wie er im Gespräch mit der Plattform tennis.com resümierte. Er sei schlicht und ergreifend noch nicht ganz da, wo er hinwolle.

„Ich bin zufrieden mit dem, was ich dieses Jahr erreicht habe, aber ich möchte 2022 noch höhere Ziele erreichen und weiß, dass ich mich dafür in einigen Aspekten verbessern muss“, meinte der Helene. In der Weltklasse, in der sich Tsitsipas mittlerweile klar etabliert hat, geht es um Details, die den großen Unterschied machen: „Ich muss professioneller werden, mir neue Ziele setzen und herausfinden, wo ich noch die ein oder fünf Prozent herausholen kann, die mich dorthin bringen, wo ich wirklich sein möchte.“

Ellenbogen-Verletzung kein Thema mehr

Ein profundes Training für die kommende Saison könnte dafür der Schlüssel sein: „Ich möchte mich gut vorbereiten, denn mein Ziel ist es, das, was ich 2021 erreicht habe, zu verbessern und 2022 mehr Erfolge zu feiern als in der letzten Saison.“ Die beste Platzierung in der ATP-Weltrangliste hatte Tsitsipas im August dieses Jahres vorzuweisen, als er im Herren-Ranking Position drei einnehmen konnte.

Körperlich ist beim Mann aus Athen alles wieder im Lot, die Verletzung am rechten Schlagarm, die zum Rückzug von den ATP-Finals in Turin führte, überstanden: „Die Ellenbogenverletzung, die ich am Ende der Saison erlitten habe, wurde behoben. Mein Ellenbogen ist in einem perfekten Zustand, und ich habe keine Zweifel daran, dass ich zu 100 Prozent zurück sein werde.“