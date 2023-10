ATP Antwerpen: Jan-Lennard Struff vs Hugo Gaston im TV, Livestream, Liveticker

Jan-Lennard Struff (ATP-Nr. 27) trifft im Achtelfinale des 250er-Turniers in Antwerpen auf Hugo Gaston (ATP-Nr. 96) - ab 16 Uhr live auf Sky, im Stream auf TennisTV und bei uns im Matchtracker!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.10.2023, 16:21 Uhr

Jan-Lennard Struff, Hugo Gaston

Struff ist in Antwerpen an Position 2 gesetzt und hatte in Runde 1 ein Freilos. Gaston hatte da seinen Landsmann Arthur Rinderknech besiegt.

Es ist die zweite Begegnung zwischen den beiden - das bislang einzige Aufeinandertreffen gewann Gaston in diesem Jahr in Marrakesch in drei Sätzen.

Wann spielt Struff?

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Hugo Gaston ist für 16 Uhr angesetzt. Im TV und Livestream bei Sky sowie bei TennisTV seid ihr dabei und im Matchtracker bei uns!