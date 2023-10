ATP Tokio: Ben Shelton schlägt Paul, Auger-Aliassime raus, Mochizuki rauscht weiter!

Ben Shelton (ATP-Nr. 19) zeigt sich weiterhin in starker Spätsommerform: Beim 500er-Turnier in Tokio nahm er nun Landsmann Tommy Paul aus dem Rennen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.10.2023, 16:02 Uhr

© Getty Images Ben Shelton

Shelton gewann mit 7:6 (4), 6:3 gegen den an Position fünf gesetzten Paul und steht damit im Halbfinale.

"Es war definitiv eine schwierige Herausforderung, wie immer, wenn man gegen einen so talentierten und harten Gegner wie Tommy Paul spielt", sagte Shelton im Anschluss. "Um den Sieg heute einzufahren, habe ich eine Menge mentale Härte gebraucht. Ich musste im ersten Satz ruhig bleiben, als ich zum Satzgewinn aufschlug, dann gebreakt wurde und ihn im Tiebreak beenden musste. Es war eine schwierige Aufgabe, aber ich bin froh, dass ich weitergekommen bin."

Shelton scheint nun auch auf der Tour seinen Durchbruch zu feiern. Er hatte bei den Australian Open und den US Open recht überraschend die Viertelfinals erreicht - dazwischen aber, im regulären Tourbetrieb, kaum Siege gefeiert. Das gelingt ihm nun. Auch in der Vorwoche in Shanghai hatte er das Viertelfinale erreicht.

Mochizuki-Reise geht weiter!

Shelton trifft nun - ebenfalls etwas überraschend - auf Landsmann Marcus Giron. Der nahm Felix Auger-Aliassime mit 6:1, 6:4 aus dem Wettbewerb. Für "FAA" bleibt das Jahr 2023 damit weiterhin ein kritisches. Immerhin stand er erstmals seit Mai wieder in einem Viertelfinale. Dazwischen liegen jedoch viele Auftaktniederlagen. Aktuell ist er auf Platz 17 im ATP-Ranking notiert.

Das zweite Halbfinale bestreiten Aslan Karatsev (6:3, 6:2 gegen Alex de Minaur) und Fritz-Bezwinger Shintaro Mochizuki, dessen Wunderreise in Tokio weitergeht: Er schlug im Viertelfinale Alexei Popyrin mit 7:5, 2:6 und 7:5.

Mochizuki hatte bis zu dieser Woche noch kein Match auf der ATP-Tour gewonnen.

