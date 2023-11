ATP-Tour: Hubert Hurkacz hat alle abserviert

Hubert Hurkacz hat erstmals in seiner Karriere während einer Saison mehr als 1.000 geschlagen, Und damit die betreffende Wertung auf der ATP-Tour haushoch gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.11.2023, 04:14 Uhr

© Getty Images Hubert Hurkacz ist der Herr der Asse auf der ATP-Tour

Bei den ATP Finals in Turin hat Novak Djokovic aufgeschlagen, als würde er sich um einen der wenigen Titel bemühen, die er noch nicht inne hat. Ein Ass nach dem anderen ließ der Weltranglisten-Erste in das Feld des jeweiligen Gegners regnen, das hatte schon fast die Qualität des jungen bis nicht mehr ganz jungen John Isner. Wenn auch ästhetisch eine ganz anderer. Zum „Herr der Asse“ auf der Tour fehlt Djokovic aber schon noch ein ganzes Stück. Mit 383 Aufschlägen, die nicht zurückgekommen sind, belegt Djokovic in der einschlägigen Wertung Position 20.

Ganz vorne, und das mit einem riesigen Abstand, thront aber Hubert Hurkacz. Dem Polen ist es in der gerade abgeschlossenen Spielzeit erstmals in seiner Karriere gelungen, eine vierstellige Ass-Zahl aufzulegen. Die ATP führt Hurkacz mit exakt 1.031 Assen in der Saison 2023. Der nächstbeste ist Taylor Fritz mit 692, dahinter kommt, vielleicht etwas überraschend, Andrey Rublev mit 616.

Alexander Zverev (613) hat es auf Position vier geschafft , dahinter folgen Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas mit jeweils 547. John Isner ist unter den besten zehn Kanonieren übrigens auch noch zu finden.

Spieler Asse Matches Hubert Hurkacz (POL) 1.031 69 Taylor Fritz (USA) 692 77 Andrey Rublev (RUS) 616 82 Alexander Zverev (GER) 613 80 Daniil Medvedev (RUS) 547 84 Stefanos Tsitsipas (GRE) 547 71 Alexande Bublik (KAZ) 543 48 Ben Shelton (USA) 505 50 Christopher Eubanks (USA) 498 41 John Isner (USA) 480 23

Nun ist es ja immer ein wenig schwierig, die absoluten Zahlen zu vergleichen. Aber auch in Relation zu seinen gespielten Partien hat Hurkacz die Nase vorne. Da übrigens vor Quentin Halys, Christopher Eubanks, Thanasi Kokkinakis und Alexander Bublik. In dieser Kategorie hat es übrigens auch ein Deutscher unter die Top Ten geschafft: Jan-Lennard Struff als Achter. Wahr ist natürlich: Hätte John Isner nicht seinen Rücktritt bekanntgegeben, würde er diese Wertung mit ziemlich großem Abstand anführen.

Spieler Asse pro Match Hubert Hurkacz (POL) 15,2 Quentin Halys (FRA) 13,5 Christopher Eubanks (USA) 12,1 Thanasi Kokkinakis (AUS) 11,7 Alexander Bublik (KAZ) 11,3 Alexei Popyrin (AUS) 10,6 Ben Shelton (USA) 10,5 Jan-Lennard Struff (GER) 9,7 Taylor Fritz (USA) 9,4 Max Purcell 9,2