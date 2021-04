ATP überarbeitet Turnierkalender: Stuttgart behält Termin trotz French-Open-Verschiebung

Die ATP veröffentlichte am Freitag einen leicht adaptieren Turnierkalender. Für das ATP-250-Turnier in Stuttgart änderte sich allerdings nichts.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 17.04.2021, 16:43 Uhr

© Getty Images Das Turnier in Stuttgart wird wie geplant über die Bühne gehen

Das Rasentennis-Turnier der Männer in Stuttgart bleibt trotz der Verschiebung der French Open um eine Woche am angestammten Termin und überschneidet sich damit mit dem zweiten Grand Slam des Jahres. Im am Freitag von der ATP veröffentlichten überholten Kalender wurde Stuttgart für den 7. bis 13. Juni bestätigt, in Roland Garros wird wegen der Corona-Situation erst vom 30. Mai bis 13. Juni gespielt.

Neu in den Kalender sind in der Vorwoche der French Open ein weiteres Sandplatzturnier im Tenniscenter von Novak Djokovic in Belgrad und eines in Parma gerückt. Das Rasenturnier in 's-Hertogenbosch, das parallel zu Stuttgart stattfinden sollte, fällt hingegen 2021 aus.

Stuttgart darf auf Topspieler hoffen

Somit nimmt Stuttgart in der 23. Kalenderwoche laut aktuellem Stand den einzigen Platz ein und darf auf den einen oder anderen Topspieler hoffen. In der Woche darauf finden in London und Halle/Westfalen zwei ATP-500-Turniere statt, vom 21. bis 26. Juni wird in Mallorca und Eastbourne gespielt. Am 28. Juni beginnt in Wimbledon dann bereits das große Rasen-Highlight der Saison.

Weitere Änderungen gab es auf Herrenseite nicht. "Alle anderen Veranstaltungen bleiben wie ursprünglich im ATP-Tour-Kalender 2021 geplant", so die ATP. Bei den Damen gab es bis zu den US Open hingegen einige Verschiebungen.

