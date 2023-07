ATP Umag live: Dominic Thiem vs. Facundo Bagnis im Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft zum Auftakt des ATP-Tour-250-Turniers in Umag auf Facundo Bagnis. Das Match gibt es ab 18 Uhr live im Livestream bei TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.07.2023, 07:32 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem trifft heute in Umag auf Facundo Bagnis

Thiem und Bagnis sind sich auf der"großen" ATP-Tour noch nie begegnet. Sehr wohl aber im Rahmen eines Challengers: 2022 in Salzburg konnte sich der Argentinier in drei Sätzen behaupten.

Für Dominic Thiem wird es darum gehen, möglichst schnell die Umstellung von der Höhenlage in Gstaad auf die Bedingungen in Umag, das auf Meereshöhe liegt, zu schaffen. Facundo Bagnis hat schon zwei Qualifikations-Matches in den Beinen.

Thiem vs. Bagnis - hier gibt es einen Livestream

Das Match gibt es ab 18 Uhr live im Livestream bei TennisTV.com.

