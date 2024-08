ATP Washington: Die Topgesetzten geben sich keine Blöße

Beim ATP-Tour-500-Turnier in Washington haben mit Andrey Rublev und Ben Shelton die beiden Topgesetzten das Viertelfinale erreicht. Große Überraschungen blieben generell aus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.08.2024, 07:57 Uhr

© Getty Images Ben Shelton steht in Washington im Viertelfinale

Andrey Rublev war ja ein Spätberufener für das ATP-Tour-500-Event in Washington. Aber nach dem Verzicht auf Olympia hatte der Russe eine Woche frei - und warum also nicht in der US-amerikanischen Hauptstadt aufschlagen, zumal als Nummer eins. Und nach einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Arthur Rinderknech steht Rublev immerhin schon im Viertelfinale.

Dort trifft Rublev auf Frances Tiafeo, der sein Achtelfinale gegen Aleksandar Kovacevic mit 7:6 (1), 4:6 und 6:3 gewann.

Shelton im Viertelfinale gegen Shapovalov

Ebenfalls unter den letzten acht steht Ben Shelton, die Nummer zwei. Shelton setzte sich gegen Landsmann Brandon Nakashima mit 7:6 (5) und 7:6 (4) durch. Im Viertelfinale geht es gegen Denis Shapovalov, der gegen Miomir Kecmanovic gewinnen konnte.

In weiteren Partien am heutigen Freitag stehen sich Jordan Thompson und Sebastian Korda und als mögliche Halbfinalgegner von Shelton oder Shapovalov Flavio Cobolli und Alex Michelsen gegenüber.

Hier das Einzel-Tableau in Washington