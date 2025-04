ATP-Challenger Menorca: Gaubas stürmt zum Titel

Vilius Gaubas hat sich zum ersten Champion der neu geschaffenen Open Menorca gekrönt. Der an Nummer sieben gesetzte Litauer dominierte das Finale des ATP Challenger Tour 100 Sandplatzturniers und besiegte den Spanier Pol Martín Tiffon klar mit 6:0, 6:4.

von Florian Heer

zuletzt bearbeitet: 06.04.2025, 18:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Florian Heer Vilius Gaubas hat auf Menorca den Titel geholt

Von Florian Heer aus Ciutadella de Menorca

Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad Celsius auf der zweitgrößten Baleareninsel bot der 20-Jährige vor vollbesetzten Rängen im Club Tenis Ciutadella eine beeindruckende Vorstellung. Von Beginn an übernahm Gaubas auf dem roten Sand das Kommando. Der in Alicante lebende Nachwuchsstar, der vom Ex-Weltranglisten-23. Guillermo Garcia-Lopez trainiert wird, nutzte fünf seiner neun Breakchancen und gewann 59 Prozent aller gespielten Punkte. Nach nur einer Stunde und 18 Minuten war der Titelgewinn perfekt.

„Es war ein mentales Spiel für mich. Ich habe gut gespielt, aber es war schwer, das Match zuzumachen, weil ich ziemlich nervös war. Ich wollte nicht zu viel darüber nachdenken, aber ich wusste, dass es ein Finale war – mit all der Spannung und den vielen Zuschauern. Am Ende habe ich es einfach versucht, und es hat geklappt“, sagte Gaubas nach seinem Erfolg.

Er analysierte auch die Partie: „Pol wirkte im ersten Satz körperlich nicht ganz fit. Ich war locker und habe mein Spiel gemacht. Nach einer Behandlung zwischen den Sätzen hat er sich etwas gefangen und begann, aggressiver zu spielen. Das hat eine Zeit lang funktioniert, aber es ist schwer, das dauerhaft durchzuziehen. Ich habe einfach versucht, solide zu bleiben.“

Zweiter Challenger-Triumph und neue Höchstplatzierung

Mit dem Titel in Menorca feiert Gaubas seinen zweiten Triumph auf der ATP Challenger Tour – nach seinem Premierensieg im italienischen Cordenons im Vorjahr. Gleichzeitig klettert er auf ein neues Karrierehoch in der Weltrangliste: Platz 148. „Das ist unglaublich. Ich hatte keinen guten Start in die Saison, aber mein Ziel war es, in die Top 150 zu kommen. Deshalb bin ich jetzt überglücklich“, so der Champion.

Für seinen Erfolg erhält Gaubas neben 100 ATP-Weltranglistenpunkten auch ein Preisgeld von 20.630 Euro.

Finalgegner Pol Martín Tiffon zeigte sich als fairer Verlierer: „Es war ein tolles Finale und ein harter Kampf, aber Vilius war heute einfach der bessere Spieler.“ Der 24-jährige Spanier stand zum ersten Mal in einem Endspiel auf Challenger-Ebene und darf sich über 50 ATP-Weltranglistenpunkte sowie 12.110 Euro Preisgeld freuen.