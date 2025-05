ATP-Masters Rom: Alcaraz knackt Sinner zum Premierentitel in Rom

Nach ausgeglichenem ersten Satz im Endspiel des Masters-Turniers in Rom spielte der Spanier Carlos Alcaraz gegen Jannik Sinner aus Südtirol groß auf und sicherte sich seinen ersten Titel in der italienischen Hauptstadt.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 18.05.2025, 19:26 Uhr

© Getty Images Mit einer starken Leistung im Endspiel gegen Jannik Sinner schnappte sich Carlos Alcaraz beim Masters-Turnier in Rom seinen ersten Titel in der italienischen Hauptstadt.

Auch wenn Carlos Alcaraz und Jannik Sinner bereits zehn Mal in einem offiziellen Match auf der Tour die Schläger kreuzten und der Spanier sechs davon für sich entscheiden konnte, waren die Karten in Rom beim ersten Aufeinandertreffen in einem Endspiel auf Masters-Ebene komplett neu gemischt.

Und von Beginn an zeigte sich, welch Hochkaräter sich dort gegenüberstanden. Beide Spieler übten mit ihren Returns sofort Druck auf ihren jeweiligen Gegner aus, was sich in hartumkämpften Aufschlagspielen widerspiegelte. Im fünften Spiel verzieht der 23-jährige Sinner nach zweimaligem Einstand eine Rückhand seitlich knapp ins Aus zur ersten Break-Möglichkeit im Match, die Alcaraz aber nicht nutzen konnte. Im weiteren Verlauf fanden beide Spieler einen besseren Rhythmus bei eigenem Service in Form von souveränen Aufschlagspielen. Dennoch musste der 21-jährige Alcaraz beim Stand von 5:6 noch einmal in die Vollen gehen, als sich Sinner zwei laufende Satzbälle erspielen konnte, aber dennoch nach einem Marathon-Spiel den Gang in den Tiebreak antreten musste. Dort baute Alcaraz ein frühes Mini-Break mit eigenem Aufschlag zur 3:0-Führung aus. Auch einen zwischenzeitlichen Doppelfehler konnte der Weltranglisten-3. mit einem cleveren Lob-Ball nach einem Netzroller wieder kompensieren. Mit einem Vorhand-Winner sicherte er sich zwei laufende Satzbälle, wovon er den zweiten mit einem mutigen Netzangriff verwandeln konnte.

Nach einem 0:30 im ersten Spiel des zweiten Akts legte Alcaraz einen Zwischenspurt ein, bei dem er erst sein Aufschlagspiel noch drehen und anschließend seinem Gegner das Service zu-Null abnehmen konnte. Von nun an war der vierfache Grand-Slam-Champion nicht mehr zu stoppen. Mit einem traumhaften Stopp-Ball besiegelte er den Spielgewinn zur Bestätigung des Breaks. Anschließend wirkte Sinner etwas angeschlagen und gab mit einem leichten Volleyfehler am Netz sein Service erneut ab. Zwar konnte Sinner bei eigenem Aufschlag noch einmal anschreiben, dennoch servierte Alcaraz bei 5:1 zum Matchgewinn. Nachdem Sinner zwei laufende Matchbälle noch einmal abwehren konnte, erspielte sich der Spanier eine dritte Möglichkeit, die er per Netzangriff zum 7:6 (5), 6:1-Erfolg nach 1:40 Stunden verwerten konnte.

Mit dem Finalerfolg in Rom sicherte sich Alcaraz seinen siebten Masters-Titel auf der ATP-Tour und beendete damit die Siegesserie von Jannik Sinner nach 23 gewonnenen Matches in Folge. Schon vor dem Endspiel stand bereits fest, dass der Spanier in der Weltrangliste den Hamburger Alexander Zverev überholen und somit auf Platz 2 gelistet wird.

