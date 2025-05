ATP Masters Rom: Nur für dieses Match - bringt das Best-of-Five-Format zurück!

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz spielen heute um den Titel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom. Auf zwei Gewinnsätze. Was eigentlich schade ist.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.05.2025, 19:38 Uhr

© Getty Images Roger Federer und Rafael Nadal nach ihrem epischen Endspiel 2006

Was weiß man schon, wie das heutige Finale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner verlaufen wird. Vielleicht spielt sich ja einer der beiden in einen Rausch - so wie Sinner gegen Casper Ruud. Im Zweifel sollte es aber ein großer Kampf werden. Und da könnte man doch ganz spontan auf etwas zurückgreifen, was bis vor wenige Tage gang und gebe war: Ein Endspiel bei einem 1000er, das im Best-of-Five-Modus ausgetragen wird!

Das letzte Mal wurde dies im Foro Italico im Jahr 2006 zelebriert. Und wie! Rafael Nadal gewann damals in einem Instant Classic gegen Roger Federer mit 6:7 (0), 7:6 (5), 6:2, 4:6 und 7:6 (5). So nah war der Maestro davor und danach nie mehr an einem Sieg in Rom dran gewesen. Unnatürlich ist es verständlich, wenn die Profis beklagen, dass nach so einem Epos keine Zeit zur Regeneration bliebe.

Sinner und Alcaraz haben schon Klassiker geliefert

Aber: Mittlerweile sind ja bis auf Monte-Carlo und Paris Indoor alle 1000er als mindestens zehntägige Veranstaltungen angelegt. Das heißt: Es gibt für die Spieler Ruhetage, die sie weiland nicht hatten. Und nachdem weder Sinner noch Alcaraz in der kommenden Woche an einem Turnier teilnehmen werden (im Fall des Südtirolers sehr zum Verdruss der Hamburger), wäre es doch eine spontane Entscheidung der Turnierveranstalter, die bei den Tennisfans unisono auf Begeisterung stoßen würde.

Zumal es zwischen Alcaraz und Sinner ja schon zwei richtige Klassiker über fünf Sätze gegeben hat: Gut in Erinnerung ist noch der Halbfinal-Clash aus Roland-Garros im vergangenen Jahr. Aber auch 2022 ging es im Viertelfinale der US Open über die volle Distanz. Bei beiden Gelegenheiten hatte Sinner eine 2:1-Satzführung, am Ende gewann aber jeweils Alcaraz. Nicht nur das Match gegen seinen aktuell größten Rivalen. Sondern auch gleich das Turnier.

Natürlich ist die ATP-Tour kein Wunschkonzert. Und auch maximal drei Sätze zwischen Sinner und Alcaraz können großes Tennis bieten - wie im vergangenen Herbst in Peking. Aber vielleicht wäre die Rückkehr zum Best-of-Five-Format bei den verlängerten 1000ern ein Angebot, das die ATP den Fans machen könnte.

