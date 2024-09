ATP: Was waren die schwersten Niederlagen von Novak Djokovic?

Auch der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten, Novak Djokovic, hatte im Laufe seiner bisherigen Karriere harte Niederlagen einzustecken. Welche das waren verriet er kürzlich dem Sender “RTS Serbia”.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 17.09.2024, 08:40 Uhr

Was macht einen Champion, wirklich zu einem Champion? Ein ganz wichtiger Aspekt bei einem Profisportler ist der richtige Umgang mit bitteren und schwer verdaubaren Niederlagen, die einem jedenfalls ins Haus stehen - egal wie großartig man ist. Auch der erfolgreichste Tennisspieler der Geschichte hatte nicht immer nur ein perfektes Sieger-Lächeln für die Sport-Fotografen parat. Nach welchen Niederlagen Novak Djokovic die gute Miene zum bösen Spiel am schwersten fiel, erzählte er dem serbischen TV-Sender “RTS Serbia”.

“Wenn ich an die schwersten Niederlagen meiner Karriere denke, dann denke ich unweigerlich an die Olympischen Spiele”, so der 24-fache Grand-Slam-Gewinner. 2008 war immerhin Bronze drinnen, eine Halbfinal-Niederlage gegen Dauerrivalen Rafael Nadal zerstörte aber die Hoffnung auf mehr. 2012 und 2020 gab es mit “Blech”, jeweils den undankbaren vierten Platz für den erfolgsverwöhnten Südosteuropäer. 2016 in Rio de Janeiro war gar schon in Runde eins Schluss. An Nummer eins gesetzt verlor “Nole” gegen den späteren Silbermedaillen-Gewinner Juan Martin del Potro aus Argentinien.

Endlich Frieden mit Olympia geschlossen

“Diese Niederlagen haben mich am längsten verfolgt. Gerade die Seltenheit der Olympischen Spiele, lassen ihnen so eine hohe Bedeutung zukommen”, führt der “Djoker” weiter aus. Olympia sei deshalb gegenüber den Grand-Slam-Turnieren doch nochmal eine andere Angelegenheit: “Wenn meine Familie mir dort zuschaut und man auch die Unterstützung anderer Sportler erfährt, ist das einzigartig.” Das mache Olympa eben speziell.

Mit der diesjährigen Goldmedaille in Paris hat Djokovic nach 16 Jahren nun endlich Frieden mit dem Sport-Highlight geschlossen. “Als ich Carlos Alcaraz im Finale schlug und auf die Knie fiel - das war der größte Sieg in meiner Karriere. Für mein Land diesen Sieg geholt zu haben, bedeutet mir sehr viel.”