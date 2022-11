ATP: Wesley Koolhof und Neal Skupski schließen 2022 als Nummer eins ab

Mit dem Triumph beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy fixierten Wesley Koolhof und Neal Skupski auch die Nummer-eins-Position zum Ende der Saison.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 07.11.2022, 13:48 Uhr

© Getty Images Wesley Koolhof und Neal Skupski schließen die Saison 2022 als Nummer-eins-Paarung ab

Eines ist mit Blick auf die Doppel-Weltrangliste auch schon vor den ATP Finals in Turin klar: Das Duo Wesley Koolhof und Neal Skupski werden die Saison 2022 als Nummer-eins-Team im Herrenzirkus abschließen. Das steht seit dem gestrigen Zweistaz-Final-Erfolg beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy über die kroatisch-US-amerikanische Paarung Ivan Dodig und Austin Krajicek fest.

Das niederländisch-britische Gespann ist erst seit Beginn des Jahres fix zusammen, streifte dabei aber gleich sieben Turniersiege ein, darunter drei Erfolge bei ATP-Masters-1000-Events (Madrid, Montreal und eben Paris-Bercy). Auf Grand-Slam-Niveau war die Finalteilnahme bei den US Open (6:7(4),-5:7-Niederlage gegen Rajeev Ram und Joe Salisbury) das beste Ergebnis.

Koolhof zum zweiten Mal bei den ATP-Finals

Es bedeute selbstverständlich eine Menge, so Koolhof nach dem Finaltriumph: "Es war eines unserer Ziele, die wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben. Ich denke, wir haben nun alle Ziele erreicht, die wir uns im Januar gesetzt haben, das war eine Herzensangelegenheit." Skupski ergänzte: "Es war mit Wes von Tag eins in Australien an einfach großartig. Wir wachsen immer mehr zusammen. Wir hatten hier und da ein paar Rückschläge, aber wir sind immer gut zurückgekommen."

Koolhof wird ab heute auch als individuelle Nummer eins im Doppel-Ranking geführt. Der 33-Jährige aus Gelderland wird kommende Woche zum zweiten Mal bei den ATP-Finals nach 2020 an den Start gehen. Damals holte er mit dem Kroaten Nikola Mektic den Titel. Für seinen 32-jährigen Partner aus Liverpool ist die Teilnahme am Saisonabschluss hingegen eine Premiere.

Hier das Doppel-Tableau aus Paris-Bercy.

Hier die aktuelle Doppel-Weltrangliste.