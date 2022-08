ATP Winston-Salem: Dominic Thiem heute in der Night Session

Der US-Open-Champion von 2020 führt das Lineup für die Night Session in Winston-Salem an: Dominic Thiem trifft in der Nacht von Montag auf Dienstag ab ein Uhr MESZ auf J.J. Wolf aus den USA.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.08.2022, 08:02 Uhr

© Getty Images Für Dominic Thiem geht es heute Nacht in Winston-Salem los

Wer Tickets für die montägliche Night Session in Winston-Salem ergattert hat, der bekommt zumindest eines garantiert zu sehen: drei Meister der einhändigen Rückhand. Dominic Thiem eröffnet nämlich um 19 Uhr Ortszeit gegen John Jeffrey Wolf aus den USA, danach gehen die beiden Filigran-Artisten Richard Gasquet und Lorenzo Musetti zu Werk. Von Slice-Duellen auf der Backhand-Seite ist auszugehen, fein durchsetzt mit dem unbarmherzigen Longline-Schuss.

Das Tableau in Winston-Salem ist ein wenig ausgedünnt, so haben mit Holger Rune (Rücken) und Sebastian Baez (Fuß) zwei Youngster wegen Verletzungen kurzfristig abgesagt. Bei Rune mag sicherlich auch eine Rolle gespielt haben, dass er in Cincinnati noch bis spät am Samstag engagiert war. Und dann im Doppel an der Seite von Stefanos Tsitsipas doch nicht antreten konnte, weil dieser zuvor sein lange verschobenes Halbfinale gegen Daniil Medvedev zu einem guten Ende bringen musste.

Dimitrov wartet auf Thiem

Für Dominic Thiem hat sich die Ausgangslage nicht verändert: Sollte er sein Auftaktmatch gegen Wolf gewinnen, geht es im Anschluss gegen Grigor Dimitrov, was aus ästhetischer Sicht gleich das nächste Highlight bringen würde. Beim Bulgaren, der Nummer eins in Winston-Salem, läuft es in diesem Jahr aber auch nicht ganz so rund. Das Halbfinale in Monte-Carlo war das erfreulichste Ergebnis für Dimitrov, auch wenn er dieses Match gegen Alejandro Davidovich-Fokina verlor.

Die weiteren Aussichten für Dominic Thiem? Im Achtelfinale könnte mit Jack Draper ein junger Brite warten, der nicht als Filigran durchgeht, sondern mit Tempo besticht, schon beim Aufschlag. Danach eventuell Vorjahressieger Ilya Ivashka. Aber das ist Zukunftsmusik. Zunächst einmal muss sich der 28-jährige Niederösterreicher den frühen Abend in Winston-Salem zu eigen machen.

