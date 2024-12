ATP: Zweijährige Dopingsperre für russischen Tennisprofi

Der im Tenniszirkus bislang nicht sonderlich in Erscheinung getretene russische Profi Daniil Savelev musste eine zweijährige Sperre wegen Dopings akzeptieren.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 21.12.2024, 17:30 Uhr

Kein besonders schönes vorweihnachtliches Geschenk musste der russische Tennisprofi Daniil Savelev von der ITIA (International Tennis Integrity Agency) entgegennehmen. Der bislang eher glücklose 23-Jährige, der zudem in einer Woche seinen 24. Jahrestag feiert, war im Juli 2024 auf die verbotene Substanz Meldonium getestet worden. Meldonium wird besonders in osteuropäischen Staaten zur besseren Durchblutung verwendet und ist ein Standardmedikament für Menschen mit Herz-Kreislauferkrankungen.

Savelev war seit August vorläufig suspendiert gewesen, da er nun für insgesamt zwei Jahre gesperrt wurde, darf er frühestens wieder im August 2026 bei internationalen und nationalen Wettkämpfen teilnehmen. Laut ITIA war Savelev von Beginn weg kooperativ, und konnte auch glaubhaft machen, dass die Einnahme des Medikaments unabsichtlich passiert sei - er habe schlicht das Medikament, das in seiner Familie Verwendung findet, mit seinen ähnlich aussehenden Präperaten verwechselt.

Der Ostslawe akzeptierte die Entscheidung der IATA sofort, als er von dieser erfuhr. Von Seiten des Spielers gab es keinen Versuch gegen die Strafe in Berufung zu gehen. Ob sich Savelev in zwei Jahren, wenn er 26 Lenze zählen wird, nochmal zu einer Tenniskarriere aufraffen wird können, ist ohnehin fraglich. Bislang war Rang 1483 in der Weltrangliste das Höchste der Gefühle für den Mann aus Kazan. Sein bisher erspieltes Karriere-Preisgeld beläuft sich auf bescheidene 5.379 US-Dollar.