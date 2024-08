Auf Probe: Greg Rusedski trainiert mit Victoria Azarenka

Der britisch-kanadische Ex-Profi Greg Rusedski wird die Weißrussin Victoria Azarenka bis zum Ende der US Open betreuen - mit Option auf Verlängerung.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.08.2024, 09:46 Uhr

© Getty Images

Der ehemalige Top-Profi Greg Rusedski wird in den Betreuerstab von Ex-Weltranglisten-Nummer-eins Victoria Azarenka integriert - zumindest einmal bis zum Ende der US Open. Das erste Mal wurde der gebürtige Kanadier in Wimbledon an der Seite der 35-jährigen Weißrussin entdeckt. Mit Leben wurde die Zusammenarbeit in London allerdings noch nicht erfüllt, musste Azarenka doch vor Beginn des Turniers wegen Schulterschmerzen zurückziehen.

In Toronto wurden die beiden nun erneut gesichtet. Laut vertrauenswürdigen Quellen auf der Plattform X (ehemals Twitter) wird der während seiner Karriere für Kanada und Großbritannien aufgetretene 50-Jährige zumindest bis zum Ende der US Open an der Seite der zweifachen Major-Siegerin anzutreffen sein.

Gefürchteter Serve-and-Volley-Spieler

Azarenka steht aktuell auf Weltranglisten-Position 19, war beim WTA-Tour-1000-Turnier in Toronto an zwölf gesetzt, schied jedoch im Achtelfinale gegen die US-Amerikanerin Peyton Stearns aus, als sie beim Stand von 4:6, 2:4 wegen einer Beinverletzung aufgeben musste. Die Dame aus Minsk konnte die Australian Open in den Jahren 2012 und 2013 für sich entscheiden, 2017 wurde sie Mutter einer Tochter.

Rusedski war Zeit seiner erfolgreichen Tenniskarriere ein gefürchteter Serve-and-Volley-Experte, konnte 1998 beim ATP-Masters-Turnier in Paris-Bercy reüssieren, stand 1997 im Finale der US Open und holte 1999 den Turniersieg in der Wiener Stadthalle. tennisnet.com-Herausgeber Alex Antonitsch durfte im Jahr 1994 an der Seite Rusedskis den Doppelwettbewerb beim Rasenklassiker in Newport gewinnen und im selben Jahr beim Heimturnier in Wien bis ins Endspiel vordringen.