Aufgepasst! Zwei wahre Legenden pirschen sich wieder an!

Gibt es ihn doch noch, den nächsten ganz großen Run von Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut? In Bordeaux haben sich die beiden französischen Doppel-Legenden jedenfalls nach längerer Zeit mal wieder gemeinsam auf Punktejagd gemacht.

zuletzt bearbeitet: 20.05.2023, 15:17 Uhr

© Getty Images Diese beiden Männer sind wahre Legenden: Nicolas Mahut und Pierre-Hugues Herbert

Die Aufmerksamkeit der deutschsprachigen Tennisfans hinsichtlich des ATP-Challenger-Turniers in Bordeaux hat sich angesichts der Starts von Jan-Lennard Struff und Dominic Thiem sicherlich eher in Richtung Einzel gerichtet. Nun, weder Struff, der im Halbfinale an Tomas Etcheverry scheiterte, noch Thiem, der schon in Runde zwei Corentin Moutet unterlag, konnten bis zum Ende durchziehen.

Was auch für ein Doppel gilt, das wie aus dem Nichts im Tableau aufgetaucht ist. Und das aber auf jeden Fall eine genauere Betrachtung verdient hat: Denn wenn Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut gemeinsam dem Paarlauf frönen, dann sind grandiose Ergebnisse fast garantiert. Herbert nahm sich zwischendurch zwar immer wieder Pausen - sei es aufgrund von Einzel-Ambitionen oder fehlender Corona-Impfung - die alte Chemie ist womöglich aber noch da.

Im Doppel scheint alles möglich

Zur Erinnerung: Pierre-Hugues Herbert hat schon 23 Doppel-Titel auf der ATP-Tour gewonnen, die meisten davon mit Nicolas Mahut. In der Sammlung finden sich auch Siege bei allen vier Majors. Mahut hat sogar schon 37 Championate in seiner Karrierebilanz vermerkt. Gemeinsam waren die zwei Franzosen zuletzt 2022 in Montpellier erfolgreich. Und nun deuten viele Zeichen darauf hin, dass es in Roland Garros wieder zu einem gemeinsamen Antreten kommt.

Die Chancen auf einen neuerlichen erfolg am Bois de Boulogne stehen gar nicht mal schlecht. Denn die Gemengelage im Doppel ist absolut unübersichtlich. Man muss gar nicht weiter schauen als bis zu den Australian Open, wo mit Rinky Hijikata und Jason Kubler zwei absolut titelunverdächtige Lokalmatadore den Titel geholt haben. In den letzten Wochen haben ja auch noch die Oldies Rohan Bopanna und Matthew Ebden in Indian Wells zugeschlagen - oder die beiden Einzel-Asse Andrey Rublev und Karen Khachanov in Madrid. Gute Voraussetzungen also für das nächste (und letzte?) gemeinsame Hurrah von Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut.