Ausgebuht nach 37 Minutenmatch: Benoit Paire kann nur lachen

Der ehemalige Weltranglisten-18. Benoit Paire verlor in 37 Minuten sein Erstrundenmatch bei dem Challenger in Rennes und ließ nach seinem Auftritt nicht nur die Fans verärgert zurück.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 12.09.2024, 14:22 Uhr

© Getty Images

37 Minuten. So lange dauerte das Erstrundenspiel zwischen dem 35-jährigen Franzosen Paire und dem Briten Jacob Fearnley. Paire gewann während des gesamten Matches nur 21 Punkte, wobei sein 22-jähriger Gegner ihm sechs Mal den Aufschlag abnahm. Ein Doppelfehler des Franzosen beim ersten Matchball gegen sich brachte das Fass zum Überlaufen. Die angereisten Fans buhten den Lokalmatador aus, Paires Reaktion waren Luftküsse in Richtung der Tribüne, bevor er seinem jungen Gegner sie Hand gab und sich auf dem Weg in die Umkleidekabine machte.

So wie die Fans war auch Turnierdirektor Nicolas Mahut erzürnt über den Auftritt seines Landsmannes: "Ich habe mir vier Spiele angeschaut und sofort verstanden, dass es keinen Sinn macht, zu lange zu bleiben", sagte Mahut. „Es wäre besser für ihn und für das Publikum gewesen, wenn er in den Ruhestand gegangen wäre", so der mehrfache Grand-Slam-Champion der Doppelkonkurrenz weiter. Zu Paires Verteidigung muss man anbringen, dass dieser gerade von seiner sechsten Infiltration des linken Handgelenks zurück auf die Tennisbühne kam. "Aber er war nicht einmal in der Lage, die Rückhand zu spielen", analysierte Mahut.

Benoit sieht das allerdings wohl alles nicht so ernst und postete nach dem Match drei lachende Smileys via X. Und die Kommentare ließen auch nicht lange auf sich warten: „1200 Euro für 37 Minuten: Du bist der Chef, ich will so sein wie du, wenn ich groß bin.“ Übrigens: Das kürzeste Match der ATP-Tour brachte der Australier Bernard Tomic zustande. In nur 28 Minuten verlor Tomic und ging damit unfreiwillig in die Geschichtsbücher ein.