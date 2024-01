Australian Open: Zverev auf der Jagd nach erstem Grand-Slam-Titel

Alexander Zverev steht im Halbfinale in Melbourne! Seine Verletzung aus 2022 nun endgültig hinter sich gelassen, präsentierte sich der Deutsche in Top-Form. Bei dem anschließenden Interview war vorallem sein Comeback aufgrund der verletzungsbedingten Pause ein Thema.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 24.01.2024, 20:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Weltklasse Tennis von Zverev in Melbourne! Der Deutsche spielte heute gegen Carlos Alcaraz ein fantastisches Match und schickte den Weltranglistenzweiten über den Court. Und zeigte somit auch Allen: er ist definitiv ein Kandidat für einen Grand-Slam-TItel. Nicht umsonst sprach Boris Becker vom "stärksten Zverev, den ich jeh gesehen habe."

Nach zwei schnell gewonnenen Sätzen, konnte sich Alcaraz den Dritten im Tieabreak sichern, bevor Zverev das Match im vierten Satz für sich entschied. "Ich denke, ich habe den perfekten Start erwischt, weil ich ihn ziemlich viel gehetzt habe, weil ich extrem aggressiv gespielt habe und weil ich ihm sozusagen den Schläger aus den Händen genommen habe.(...) Wenn man ihm die Kontrolle über die Punkte überlässt, wenn man ihm die Kontrolle über das Spiel und das Tempo des Spiels überlässt, ist er unschlagbar, ich meine, er ist der beste Spieler der Welt, wenn es darum geht", analysierte Sasche nach dem Match. Auf die Frage, warum es im dritten Satz dann doch knapper wurde sagte Zverev: "Wenn man dann so kurz vor dem Sieg steht, fängt natürlich das Gehirn an zu arbeiten, was nicht immer hilfreich ist, aber ich bin froh, dass ich am Ende gewonnen habe."

Zverev ist zurück: In Top-Form ins Halbfinale

Man merkte Zverev die Erleichterung an, wieder so ein Level an Tennis präsentieren zu können. Es war ein langer schwieriger Prozess bestätigte Zverev: "Ich meine es war ein wirklich schwieriger Moment in meiner Karriere und in meinem Leben generell." Auf dem Höhepunkt seiner Karriere, bei den French-Open 2022, erlitt der 26-jährige eine schwere Verletzung und musste für sechs Monate pausieren. Danach hatte er einige Schwierigkeiten sein eigentliches Level wiederzufinden, was ihm heute mehr als gelang. "Ich musste von vorne anfangen, ich musste bei Null anfangen, und ich bin glücklich, wieder in den Top Ten zu sein, ich bin glücklich, wieder im Halbfinale zu sein", sagte Zverev.

Der Schmerz den der Weltranglistensechste aufgrund von Bluteinlagerungen im Zeh hat, sei auf jeden Fall alles wert, wie Zverev lachend bestätigte. Am Freitag trifft der 26-jährige auf den Weltranglistendritten Medvedev. Auch wenn Medvedev letztes Jahr den Deutschen in fünf von sechs Matches besiegen konnte, sei am Freitag vielleicht der Moment, wo er gewinnen könnte, wie Zverev grinsend antwortete.

Hier gehts zum Einzel-Tableau der Herren